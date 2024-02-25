مهرجان طيران الإمارات للآداب.. منصة حوار ثقافي عالمي

(MENAFN
- Cicero & Bernay A Communication Consultancy) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 1 فبراير 2024
زار منصور لوتاه، المدير العام بالإنابة، والمدير التنفيذي لقطاع العمليات المساندة في "دبي للثقافة" مهرجان طيران الإمارات للآداب الذي يقام في فندق انتركونتيننتال دبي فيستيفال سيتي ويستمر حتى 6 فبراير المقبل، ويشهد تنظيم سلسلة متنوعة من الفعاليات والأمسيات والجلسات الحوارية وورش العمل التفاعلية، بمشاركة نخبة من الأدباء والكتاب والمفكرين العالميين. وتأتي هذه الزيارة في إطار دعم "دبي للثقافة" لدورة المهرجان الـ 16، وجهودها في تمكين المثقفين الإماراتيين من التعبير عن رؤاهم وأفكارهم الغنية، وتحفيزهم على المشاركة في كافة الأحداث والمهرجانات الأدبية والفكرية العالمية.
وقام لوتاه يرافقه الدكتور سعيد مبارك بن خرباش، المدير التنفيذي لقطاع الفنون والأدب في "دبي للثقافة"، بجولة واسعة في أرجاء المهرجان الذي يقام بشراكة استراتيجية مع "دبي للثقافة"، اطلع خلالها على مجموعة من الفعاليات وورش العمل التي يستضيفها المهرجان، مشيداً بما يقدمه الحدث الثقافي من فعاليات نوعية، وما يتضمنه برنامج محور "بالإماراتي" الذي ترعاه "دبي للثقافة" من أنشطة مختلفة، حيث تسعى الهيئة من خلاله إلى توفير منصة مبتكرة لتبادل الأفكار والتعريف بإنتاجات المثقفين الإماراتيين الأدبية، إلى جانب تهيئة مناخات ملائمة تساهم في بناء جسور التواصل بين الكتاب والمثقفين الإماراتيين ونظرائهم من حول العالم.
وخلال الزيارة، شهد لوتاه وبن خرباش جلسة "العالم ككتاب مفتوح" التي تناول فيها الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، فكرة منصات السفر المبتكرة التي تساهم في تحفيز الزوار على استكشاف دبي، واستعرض خلالها مجموعة من المبادرات التي أطلقتها "إقامة دبي" بهدف تطوير وتحسين تجربة السفر عبر مطارات دبي ومنافذها البرية والبحرية، وتابعا أيضاً جلسة "هوس المنصب" التي تحدث فيها ضرار بالهول، المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات عن العلاقة المعقدة بين الموظف والمدير، حيث استلهمت الجلسة من عنوان أحدث إصدارات بالهول التي يتناول فيها العلاقة بينهما بأسلوب ساخر وممتع.
وضمن محور "بالإماراتي" الذي يشارك فيه نحو 52 كاتباً ومبدعاً سيتحدثون في أكثر من 30 جلسة حوارية ونقاشية، سيكون زوار المهرجان على موعد مع تشكيلة واسعة من ورش العمل، ومن بينها جلسة "الاتجاه المعاكس.. بين الكاتب والناشر" التي تستضيف كلاً من ناهد الشوا، وخالد الناصري، وأسماء الزرعوني، وأحمد عبد اللطيف، ويشارك الدكتور عبد العزيز المسلم والروائي سعود السنعوسي والكاتبة نجوى بركات في جلسة "شريط نوستالجيا مع جيل الطيبين"، وتشهد جلسة "وطننا.. من الخليج" مشاركة الكاتبة دبي أبو الهول، الرئيس التنفيذي لـ "مؤسسة فكر"، وخليفة السويدي مؤلف كتاب "ما بعد الربيع العربي"، والدكتور عمار شمس، وغيرها.
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