عرض حصري على رينو "داستر" من العربية للسيارات

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- Cicero & Bernay A Communication Consultancy) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 1 فبراير 2024: أعلنت شركة رينو التابعة للعربية للسيارات، الشركة الرائدة في مجموعة عبد الواحد الرستماني والوكيل الحصري لسيارات رينو في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، عن عرضها الجديد الذي تقدمه بهدف تعزيز تجربة الشراء للعملاء.
ويمكن للعملاء الآن الحصول على سيارة رينو "داستر" 2024 رباعية الدفع بسعر يبدأ من 999 درهم إماراتي فقط، يشمل تأمين مجاني على السيارة. وتتميز رينو "داستر" بتصميم خارجي قوي وعصري، وكفاءة عالية في استهلاك الوقود، وتشمل المقصورة الداخلية مقاعد خلفية قابلة للطي ولوحة قيادة عملية لضمان راحة الركاب. وبفضل واجهتها الأمامية الجديدة وقضبان السقف المتينة وخطوطها الخارجية الحديثة، تجذب رينو "داستر" انتباه العملاء في المنطقة.
كما تتميّز هذه السيارة العملية بقيمتها الاستثنائية وكفاءة أدائها الذي يوفّر راحة البال للسائق. اغتنم هذه الفرصة واستمتع بتجربة قيادة مميزة مع "داستر" بخصائصها العصرية وكفاءتها العالية. لمزيد من المعلومات عن هذا العرض الحصري، تفضل بزيارة أقرب صالة عرض رينو في دبي والشارقة والإمارات الشمالية.
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