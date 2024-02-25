"جينيسيس" الإمارات تُعلن عن نمو بنسبة %36 في المبيعات خلال عام 2023

(MENAFN
- Cicero & Bernay A Communication Consultancy) أعلنت شركة "جينيسيس" الإمارات من شركة جمعة الماجد عن أدائها الاستثنائي في عام 2023، المتمثل بزيادة كبيرة في المبيعات بنسبة %36، كما حصلت الشركة على جائزة "أفضل أداء" للعام الثاني على التوالي. وتُظهر هذه الإنجازات جهود فريق "جينيسيس" وتفانيه في عمله وسعيه المستمر لتحقيق النجاحات وضمان رضا العملاء.
وتعليقاً على هذه الإنجازات، قال سليمان الزبن، رئيس "جينيسيس" في الإمارات العربية المتحدة: "كان 2023 عاماً استثنائياً في تحقيق رضا عملائنا، واصلنا خلاله سعينا الدؤوب لتصميم خدماتٍ مخصصة لتلبية احتياجاتهم، وفخورون بالنمو الذي حققناه في "جينيسيس"، ونعرب عن امتناننا لعملائنا على دعمهم المستمر الذي ساعدنا في الحفاظ على مكانتنا في المنطقة، ونرى بالفعل فرصاً مبهرة للنمو والتطوّر منذ بداية هذا العام، ونتطلّع لتحقيق المزيد من النجاحات في عام 2024."
ومن جانبه، قال عمر الزبيدي، الرئيس التنفيذي، جينيسيس الشرق الأوسط وأفريقيا: "تعكس إنجازاتنا لعام 2023 التزامنا بالتصميم المبتكر وتعزيز رضا العملاء، ونحن نؤكد استمرارنا في السعي نحو تحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات."
وانطلاقاً من سعيها نحو تقديم حلول تنقل صديقة للبيئة، أطلقت "جينيسيس" تشكيلة مبتكرة من السيارات الكهربائية (EV) خلال عام 2023، والتي تشمل "جينيسيس G80" و"جينيسيس GV70" و"جينيسيس GV60"، مما يعكس التزامها بالاستدامة والحرفية.
وبهدف تعزيز حضورها، افتتحت "جينيسيس" صالة عرضها المستقلة الثانية في شارع الشيخ زايد بدبي في شهر ديسمبر الماضي، وهو إنجاز يعكس فلسفة "جينيسيس" المتمثلة في "الأناقة الرياضية" من خلال فخامة التصميم المعماري لصالة العرض.
وأظهرت الشركة التزامها بتعزيز مكانتها في المنطقة وتوسيع شبكة عملائها عن طريق مبادرات إيجابية مختلفة كان أبرزها مبادرة "نجوم القيادة الآمنة" التي نفذتها بالتعاون مع شرطة دبي.
وأكدت شركة جمعة الماجد التزامها بالابتكار وتعزيز رضا العملاء، واستعدادها لمواصلة جهودها سعياً لتحقيق نجاحات وإنجازات أكبر في عام 2024.
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