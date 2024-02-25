(MENAFN
- Cicero & Bernay A Communication Consultancy) دبي، 14 فبراير 2024:
أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة" عن تعاونها مع ليكول الشرق الأوسط، المؤسسة التعليمية الرائدة الملتزمة بتعريف الجماهير على ثقافة المجوهرات وفن تصنيعها، في مشروع مبتكر يهدف إلى إنشاء ركن خاص في مكتبة الصفا للفنون والتصميم، يضم مجموعة شاملة من الموارد التعليمية بما فيها الكتب والمواد الأرشيفية وغيرها، بهدف نشر ثقافة تصميم المجوهرات وإثراء معارف أعضاء المجتمع الإبداعي في هذا المجال.
وتغطي مجموعة الكتب المختارة في "ركن ليكول الشرق الأوسط" تغطي مجموعة واسعة من العناوين المتخصصة ومن بينها "فن الصائغ" لغيوم غلوريو، والتي توفر للطلبة والباحثين وأعضاء المجتمع إمكانية الوصول إلى موارد تعليمية متنوعة تفتح آفاقهم وتحفزهم على استكشاف مجالات علم الأحجار الكريمة (الجيولوجيا، المعادن، استخدام الأحجار الكريمة)، وتاريخ المجوهرات (التصنيف، الصياغ والبيوت الكبيرة، صناعة الساعات)، وتاريخ الفن والحرف اليدوية (التاريخ، المهن، التقنيات، والمواد).
وفي هذا الإطار، أشار الدكتور سعيد مبارك بن خرباش، المدير التنفيذي لقطاع الفنون والآداب في "دبي للثقافة" إلى حرص الهيئة على تطوير وتنمية قدرات أعضاء المجتمع الإبداعي وتطوير معارفهم في فنون صياغة وتصميم المجوهرات، وهو ما يتناغم مع تطلعات "دبي للثقافة" وحرصها على الارتقاء بالمشهد الفني في الإمارة، ما يساهم في تحقيق رؤية دبي الثقافية الهادفة إلى ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للثقافة، حاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب. وقال: "يمثل التعاون مع "ليكول الشرق الأوسط" محطة ملهمة لإثراء معارف المصممين وتحفيزهم على إطلاق خيالاتهم وتطوير منتجاتهم، ما يساهم في إبراز قوة الصناعات الثقافية والإبداعية في دبي، وتعزيز مكانة الإمارة مركزاً عاليماً للثقافة، حاضنة للإبداع، ملتقى للمواهب".
من جانبها، قالت صوفي كلوديل، مديرة ليكول الشرق الأوسط: "تشكل الكتب دوراً أساسياً في ليكول، مدرسة فنون صياغة المجوهرات. إنها ليست فقط أداة للبحث وإنما أيضاً لمشاركة المعرفة وتوفير الوصول إلى سبل المعرفة للجميع. تم إنشاء مفهوم 'ركن المكتبة' من قبل ليكول لتأكيد دور الكتب في التعليم. مكتبة الصفا للفن والتصميم هي الشريك الأول الذي وافق على هذه المبادرة الفريدة التي نخطط لتطويرها في الشرق الأوسط، وأيضاً حول العالم في السنوات المقبلة."
ومن طرفه صرح أليساندرو مافي، مدير فان كليف أند آربلز في الشّرق الأوسط والهند، قائلاً: "تمثل الشراكة بين "دبي للثقافة" وليكول الشرق الأوسط خطوة مهمة لإثراء المشهد الثقافي في المنطقة. يسر فان كليف أند آربلز أن يكونوا شهود هذا التعاون، ونتطلع إلى تطوير المزيد من الروابط بين الطرفين، حيث تؤكد هذه الشراكة على الالتزام بتنمية الفنون والتعليم وتضع الأساس لمشهد ثقافي مزدهر في المنطقة."
وتمثل الشراكة بين "دبي للثقافة" وليكول الشرق الأوسط انطلاقاً من مكتبة الصفا للفن والتصميم، بداية مهمة ومثمرة لتطوير ثقافة الاهتمام بالمجوهرات وتصاميمها ، لا سيما وإن افتتاح ركن "ليكول الشرق الأوسط" في مكتبة الصفا للفنون والتصميم يأتي بالتزامن مع ذكرى تأسيسها واليوم العالمي لإهداء الكتب.
يذكر أن "دبي للثقافة" نظمت في يناير الماضي وضمن مبادرتها "مدارس الحياة" مجموعة من ورش العمل التفاعلية في مجال المجوهرات والتصميم، ركزت فيها على طرق تعلم صناعة المجوهرات وتصميم الأحذية، وكيفية صناعة الأقراط والأساور، وغيرها.
كما تتيح "دبي للثقافة" لزوار النسخة الثانية عشرة من مهرجان سكة للفنون والتصميم التي ستقام خلال الفترة من 23 فبراير الجاري وحتى 3 مارس المقبل في "حي الشندغة التاريخي"، الفرصة لاستكشاف تشكيلة واسعة من المجوهرات التي تمتاز بتصاميمها المتفردة.
MENAFN25022024002987014458ID1107896037
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.