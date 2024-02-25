شيري الإمارات ومجموعة عبد الواحد الرستماني… تعاونٌ مميز يساهم في تعزيز الابتكار

(MENAFN
- Cicero & Bernay A Communication Consultancy) يعد نجاح أي شركة أو علامة تجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة دليلاً قاطعاً على شعبيتها، وذلك بفضل التنافس الكبير في سوق الدولة. ونجحت شيري في دخول سوق الإمارات من خلال تعاونها مع مجموعة عبد الواحد الرستماني ذات السمعة العريقة في مجال السيارات، للاستفادة من شعبية المنتجات الصينية عالية الجودة المتزايدة في السوق. وتقدم شيري مجموعة من السيارات الأنيقة التي تمزج بين الفخامة والتصميم العصري وخصائص الاستدامة، وتؤكد التزامها بالابتكار من خلال دمجها لأحدث الخصائص التكنولوجية. ومن خلال هذه الشراكة التي تجمع بين قوة العلامة التجارية العالمية لشيري والتزامها بالتقدم التكنولوجي المستدام، وإرث شركة عبد الواحد الرستماني العريق وخبرتها الطويلة وريادتها في المنطقة، تسعى الشركتان إلى تعزيز مجال التنقّل والسيارات في الإمارات العربية المتحدة.
ومن خلال افتتاح شيري لأول منشأة شاملة في الشارقة، تضم صالة عرض ومركز خدمة ومركزٍ لقطع الغيار، تقدّم الشركة للعملاء مجموعة مميزة من المركبات والخدمات التي تلبّي احتياجاتهم.
وتشمل تشكيلة سيارات شيري سيارة تيجو 8 برو ماكس التي تجمع بين الفخامة والخصائص المتطورة، وتمنح العملاء تجربة قيادة مميزة بفضل تصميمها العصري وكفاءة أدائها. وتتضمن محرك 2.0TGDI بناقل حركة 7DCT، وقوة تبلغ 254 حصان وعزم دوران يبلغ 390 نيوتن-متر، وتشمل السيارة 10 وسائد هوائية ونظام مساعدة السائق المتطور (ADAS)، وغيرها من خصائص الأمان والسلامة المتطورة، إضافةً إلى نظام ترفيهي مميز، يشمل 10 مكبّرات صوت من سوني والعديد من الخصائص الأخرى التي تمنح السائق والركّاب تجربة لا تُنسى.
أما سيارة تيجو 8 برو الهجينة القابلة للشحن، فتتميّز بمواصفاتها الصديقة للبيئة وكفاءة أدائها، حيث توفر نطاقًا شاملاً يبلغ 900 كيلومتراً وقدرة دفع كهربائي نقي تصل إلى 75 كيلومتر، ومحرك 3DHT قوي، وخصائص تقنية حديثة مثل الكاميرا عالية الدقة وخصائص التحكم الصوتي والمقاعد المريحة التي تشمل خاصيّة التدليك.
أمّا بالنسبة لسيارة تيجو 7 برو ماكس، فقد تم تصميمها لتتناسب مع نمط الحياة الشبابي السريع والعصري، وتجمع بين التصميم الأنيق والمميزات التكنولوجية. وتشمل السيارة محرك 1.6TGDI الذي يعد واحداً من أبرز عشرة محركات في الصين، يتميّز بقوة تبلغ 197 حصان وعزم دوران يبلغ 290 نيوتن-متر. كما تتميز السيارة بـ14 وظيفة من وظائف نظام مساعدة السائق المتطور (ADAS)، ونظام ترفيهي يشمل 10 مكبّرات صوت من سوني ومقاعد مريحة يمكن تعديلها في 10 اتجاهات، وغيرها من الميزات التي تضمن تجربة قيادة ديناميكية ومميزة.
ومن المقرر أن تحظى تشكيلة سيارات شيري الجديدة بشعبية واسعة، وخاصّة مع الدعم الكبير الذي تقدمه مجموعة عبد الواحد الرستماني العريقة للشركة، وإطلاق أول صالة عرض لشيري في الشارقة.
لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة أو التواصل عبر رقم الهاتف 800CHERY(24379).
نبذة عن شيري
أكدت شركة شيري منذ تأسيسها في عام 1997 التزامها بالتنمية القائمة على التكنولوجيا، انطلاقاً من رؤيتها المتمثلة في بناء علامة تجارية للسيارات تتمتع بالقدرة التنافسية والتأثير العالمي. وبفضل تركيزها على الابتكار، أصبحت شيري أول شركة صينية لسيارات الركاب تقوم بتصدير مركبات كاملة، إضافة إلى عمليات التجميع والتركيب الصناعي، ومحركات وتكنولوجيا التصنيع والمعدات إلى السوق العالمية.
ومن خلال تنفيذها استراتيجية إنتاجية وأخرى لمواءمة عملياتها في البلدان المختلفة وتبنيها استراتيجية المواهب، حققت شيري نمواً كبيراً، وأصبحت تغطي اليوم أكثر من 80 دولة ومنطقة، كما تمكّنت من جذب ما يزيد على 12 مليون مستخدم حول العالم.
وفي عام 2023، دخلت شيري في شراكة مع شركة عبد الواحد الرستماني الرائدة في مجال السيارات منذ أكثر من 52 عاماً. وتجمع هذه الشراكة بين قوة العلامة التجارية العالمية لشيري والتزامها بالتقدم التكنولوجي المستدام، وإرث شركة عبد الواحد الرستماني العريق وخبرتها الطويلة وريادتها في المنطقة، بهدف تعزيز التنوع في مجال السيارات في الإمارات العربية المتحدة من خلال طرح سيارات صديقة للبيئة مثل سلسلة "تيجو" و"أريزو" و"eQ". وتتنوع خصائص هذه الطرازات المميزة وتشمل سيارات تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي، وسيارات كهربائية تعمل بالبطارية، وسيارات هجينة قابلة للشحن. وتعكس جهود شيري المستمرة لتوفير حلول ومنتجات صديقة للبيئة لعملائها حول العالم جوهر العلامة التجارية الذي يتمحور حول أهمية الاستدامة والتكنولوجيا والعائلة والرفاق.
وتحتل شيري المرتبة الأولى في قائمة أفضل 50 شركة صينية لبناء العلامات التجارية العالمية للعام 2023، والمرتبة الرابعة عشرة عالمياً. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة ، أو الاتصال بالرقم المجاني 800 .CHERY
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