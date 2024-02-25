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- Cicero & Bernay A Communication Consultancy) تجمع سيارة إنفينيتي "QX60" بين التصميم العصري والخصائص التكنولوجية الحديثة، وتضع معياراً جديداً للسيارات من نوعها حول العالم. ويظهر ذلك من خلال خطوطها الواثقة وشبكتها الأمامية المستوحاة من الأوريغامي الياباني وتصميمها الغني بالتفاصيل والملفت للأنظار على جميع الطرقات.
وينقل تصميم "QX60" الداخلي السائق والركّاب إلى عالمٍ آخر، حيث تشمل السيارة فتحة سقف بانورامية، تسمح للضوء الطبيعي أن يغمر المقصورة الداخلية، ومقاعد جلدية ناعمة وتفاصيل دقيقة على حواف الأبواب. كما تشمل السيارة تكنولوجيا متقدمة، تضع راحة السائق في مقدمة الأولويات.
تتميز هذه السيارة الفريدة بقلب ينبض بمحرك "V6" ذي كفاءة عالية وأداء مميز، بالإضافة إلى خصائص ديناميكية متطورة مثل نظام التوجيه المباشر المتكيف ونظام التحكم الذكي في السرعة. يوفر ذلك تجربة قيادة تتكيف مع جميع احتياجاتك، سواء كنت تقود على طرق دبي السريعة أو في جبال حتا الشاهقة. وتساهم هذه الميزات، إلى جانب مجموعة من الميزات الأخرى مثل نظام "ProPILOT Assist" ونظام التحذير التنبؤي من الاصطدام الأمامي، في جعل رحلتك أكثر راحة وأمانًا.
وتأتي سيارة "QX60" مجهّزة بنظام المعلومات والترفيه المتطوّر "INFINITI InTouch™"، والذي يتيح لك البقاء على تواصل أينما كنت، وميزات تقنيات إنفينيتي "آي كيو" الذكية، التي تشمل وظيفة توصيل الهاتف الذكي لاسلكياً عبر "Apple CarPlay®" ومن خلال منفذ USB عبر "Android Auto". وتجسّد هذه الخصائص رؤية إنفينيتي المتمثلة في خلق علاقة متينة بين السيارة والسائق تجمع بين التكنولوجيا وشغف القيادة.
وانطلاقاً من اهتمام إنفينيتي الكبير بالسلامة، تأتي سيارة "QX60" مجهّزة بمجموعة من خصائص السلامة وتقنيات مساعدة السائق المتطوّرة، بما في ذلك نظام التحذير في المناطق العمياء ونظام التحذير من مغادرة الحارة، مما يساعد في جعل جميع مغامراتك أكثر أماناً، خاصةً عند التنقّل بين الإمارات.
تعرّف على "QX60" والخصائص التي تجعلها واحدةً من أبرز سيارات إنفينيتي عن طريق زيارة أقرب مركز إنفينيتي في دبي والشارقة والإمارات الشمالية.
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