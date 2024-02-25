أمازون تعزّز تعاونها مع "إطعام" وتتيح لملايين العملاء مشاركة وجبات الطعام خلال شهر رمضان الفضيل

(MENAFN
- TRACCS) الرياض، المملكة العربية السعودية - 21 فبراير 2024: أعلنت أمازون السعودية عن توسيع نطاق شراكتها طويلة الأمد مع جميعة بنك الطعام السعودي "إطعام" خلال شهر رمضان الكريم، وذلك من خلال توفير الفرصة لعملائها في المملكة العربية السعودية لمشاركة المواد الغذائية الأساسية اليومية مع الأفراد والأسر المحتاجة من خلال "صندوق رمضان الخير" عبر موقع Amazon.sa. وتؤكد هذه المبادرة الرائدة التزام أمازون الراسخ في خدمة الأسر المحتاجة، وتعكس جهود الشركة على مدى أربع سنوات من التعاون مع جمعية "إطعام" لتقديم وجبات الإفطار، وتغليف وتوصيل المواد الغذائية الأساسية، وتنظيم الإفطارات المجتمعية، وغير ذلك.
بإمكان عملاء أمازون في المملكة العربية السعودية المساهمة في البرنامج عبر شراء "صندوق رمضان الخير" من موقع Amazon.sa، بينما ستقوم أمازون بتوصيل الصندوق إلى جمعية "إطعام" الذي بدوره سيساعد في توزيع الصندوق على الأفراد والأسر المحتاجة خلال الشهر الفضيل. كما بإمكان العملاء اختيار توصيل "صندوق رمضان الخير" عبر أمازون إلى أسرة محتاجة يقومون هم بتحديدها عن طريق إدخال بيانات التوصيل الخاصة بالمستفيد. ويحتوي "صندوق رمضان الخير" من أمازون على مواد غذائية أساسية مثل الزيت، والسكر، والدقيق، والأرز، والحليب المجفف، والشاي، والمعكرونة، وصلصة الطماطم، والتمور.
وبهذه المناسبة، قال فيصل الشوشان، الرئيس التنفيذي لجميعة بنك الطعام السعودي "إطعام": "لدينا التزام ثابت في جميعة بنك الطعام السعودي "إطعام" بالمحافظة على الموارد الغذائية بشكل آمن ومستدام في المملكة العربية السعودية، وتعزيز علاقات التعاون لدعم الفئات المحتاجة من العائلات والأفراد في المجتمع. يسرنا التعاون مع شركة أمازون التي تجمعنا معها علاقات متينة، وحققنا معاً نجاحات كبيرة على مدى الأعوام السابقة. ويسعدنا أن تطرح الشركة من خلال برنامجها الرمضاني لهذا العام مبادرة جديدة تتيح إشراك ملايين العملاء الذين يتسوقون على موقع Amazonفي تقديم الدعم ومد يد العون والمساعدة للمحتاجين. تشكل علاقات التعاون والشراكة أهمية كبيرة بالنسبة لنا، وذلك لدورها الفعال في إتاحة الوصول إلى المزيد من المستفيدين في مختلف أرجاء المملكة. وبفضل شبكة أمازون اللوجستية والتكنولوجيا الحديثة في عملياتها، يمكن إحداث تأثير واسع يشمل حياة المزيد من الأفراد خلال الشهر الفضيل".
وتماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، تندرج هذه المبادرة ضمن برنامج "رمضان الخير" الشامل التابع لشركة أمازون والمخصص لدعم المتطلبات الضرورية للأسر الأكثر احتياجاً في المجتمع. ومن خلال برنامج هذا العام، بإمكان الملايين من عملاء أمازون فعل الخير والمساهمة بسخاء لدعم آلاف الأسر المحتاجة داخل المناطق المركزية والنائية في جميع أنحاء المملكة عبر نقرة واحدة فقط على موقع Amazon.sa، فضلاً عن إتاحة الفرصة لمئات الموظفين من أمازون للتطوّع واستثمار أوقاتهم وجهودهم لتعبئة وتغليف وتوصيل وجبات وسلال الإفطار الرمضانية إلى الأسر المستحقة.
من جانبه، قال عبدو شلالا، مدير أمازون في المملكة العربية السعودية: "في الوقت الذي نواصل فيه تلبية الطلبات المتزايدة للعملاء خلال شهر رمضان الكريم، نستثمر إمكاناتنا لفعل الخير وتعزيز البذل والعطاء عبر برنامج "رمضان الخير". تكتسب شراكتنا مع جميعة بنك الطعام السعودي "إطعام" أهمية كبيرة هذا العام، إذ تسهم في تمكين ملايين العملاء من توفير المواد الغذائية الأساسية لجمعية "إطعام" أو إلى مستفيد من اختيارهم من خلال القيام بنقرة بسيطة على موقعنا الإلكتروني. وبفضل خدماتنا اللوجستية وشبكة التوصيل المتقدمة وفرق العمل الكفوءة لدينا، سنتمكن من تعزيز جهودنا للوصول إلى آلاف الأفراد والعائلات المحتاجة ومساعدتهم خلال الشهر الفضيل".
وتواصل أمازون نهجها الرائد في دعم المجتمعات المحتاجة خلال شهر رمضان الفضيل وما بعده من خلال الدعم المادي، وخدمات التوصيل، والبرامج التطوعية على مدار العام، إذ يتواءم ذلك مع الجهود الحكومية في تعزيز الاستثمار في الابتكار لتحقيق الأمن الغذائي تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. وستسخر أمازون جميع إمكاناتها وشبكة خدمات التوصيل لديها وخدماتها اللوجستية وتقنياتها المتطورة لتوفير الدعم لجهود جميعة بنك الطعام السعودي "إطعام" لتوصيل وجبات الإفطار إلى العائلات المحتاجة حتى في المناطق النائية في المملكة.
يأتي برنامج "رمضان الخير" ضمن جهود شركة أمازون العالمية لمكافحة انعدام الأمن الغذائي في المجتمعات المحرومة، فيما تواصل الشركة تقديم الدعم لشركائها المحليين حول العالم الذين يتشاركون هذا الالتزام.
ومنذ انطلاق أمازون السعودية في عام 2020، واصلت الشركة تعزيز استثماراتها وحضورها في المملكة العربية السعودية وطرح العديد من الأنشطة والمبادرات، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 في التحول إلى مستقبل رقمي ومتنوع. ووفّرت الشركة مئات الوظائف وأطلقت العديد من البرامج والمنتجات المحلية، شملت إطلاق جهاز أليكسا بتجربة محلية مع طرح اللغة العربية باللهجة الخليجية، والتدريب المتخصص على الوظائف المسقبلية الأكثر طلباً في سوق العمل، ومنح الشهادات عالمية المستوى من أكاديمية أمازون للمواهب السعودية. وتضم شبكة عمليات أمازون في المملكة حالياً مركزَيْن لوجستيَّيْن، وثلاثة مراكز لفرز الشحنات، وأكثر من 25 محطة توصيل مملوكة للشركة وأخرى تابعة لأطراف خارجية، إلى جانب شبكة كبيرة من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل كشركاء في خدمة التوصيل على مستوى المملكة.
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