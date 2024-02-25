مستقبل سوق إدارة المعاملات الرقمية في المملكة العربية السعودية

(MENAFN
- P&S Intelligence) الوقت هو المال في عالم الأعمال. يبحث أصحاب الأعمال باستمرار عن طرق لزيادة إنتاجيتهم وتوفير الوقت. يعد استخدام إدارة المعاملات الرقمية أحد الأساليب للقيام بذلك. DTM هو إجراء يساعد الشركات في إدارة وتتبع معاملاتها الإلكترونية. قد يتراوح هذا من إعداد الفواتير والمدفوعات إلى تتبع الطلبات وتسليمها.
استخدام DTM له الكثير من المزايا. يمكنها، أولاً وقبل كل شيء، توفير وقت الشركات. قد تتم أتمتة العديد من إجراءات المعاملات بواسطة المؤسسات التي تستخدم DTM، مما يوفر عليها الوقت من إدخال البيانات يدويًا أو التعامل مع المدفوعات.
تتمثل عوامل التطوير الرئيسية لسوق إدارة المعاملات الرقمية في المملكة العربية السعودية في الرغبة المتزايدة في نقل أنشطة الشركة إلى المنصات الرقمية والتحسينات التكنولوجية. من المتوقع أن تحقق الصناعة إيرادات بقيمة 1,288.27 مليون دولار في عام 2030 نتيجة للأسباب المذكورة أعلاه.
يمكن لـ DTM مساعدة الشركات في تعزيز خدمة عملائها. يتيح تتبع الطلب والتسليم الإلكتروني للشركات إطلاع عملائها على حالة طلباتهم. ونتيجة لذلك، قد يكون هناك عدد أقل من شكاوى العملاء المقدمة للشركات.
مبادرات الحكومة تتزايد في مجال الرقمنة
وبفضل البنية التحتية الرقمية القوية التي تتمتع بها المملكة العربية السعودية، والتي تضمن استمرارية الشركات والأنشطة التعليمية، وتمكن السكان من تلبية احتياجاتهم وممارسة حياتهم اليومية، فقد تمكنت من التعامل مع الأزمات الناجمة عن فيروس كورونا.
بالإضافة إلى ذلك، قامت الدولة بزيادة كفاءة الخدمات الرقمية من خلال العمل مع القطاع الخاص للوصول إلى أكثر من 3.5 مليون منزل بشبكات الألياف الضوئية، وتعزيز حركة الإنترنت بنسبة 30٪ خلال الوباء، ورفع أداء الإنترنت من 9 ميجابت في الثانية في عام 2017 إلى 109. ميغابت في الثانية في عام 2020
تأسست تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) كركيزة أساسية للنمو المستقبلي للدولة في أجندة الرؤية السعودية 2030.
منذ بضع سنوات مضت، كانت وزارتان سعوديتان تتابعان بقوة أجندات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومن المتوقع أن يتسارع هذا النشاط أثناء محاولتهما تحقيق الأهداف قصيرة المدى الأخيرة التي حددها برنامج التحول الوطني.
ونتيجة لذلك، أنشأ برنامج التحول الوطني إطارًا للابتكار مدفوعًا بالتحول الرقمي، مما أدى إلى الاعتراف به باعتباره اتجاهًا متناميًا في صناعة إدارة المعاملات الرقمية في البلاد.
تزايد القبول للحلول السحابية
يمكن للشركات تبسيط عملياتها الحالية بمساعدة التحول الرقمي، الذي يقود السوق لإدارة المعاملات الرقمية. على سبيل المثال، قدمت المدفوعات السعودية "ساري"، وهو نظام دفع فوري، بالتعاون مع شركة Mastercard Inc. وشركة IBM، تحت إشراف البنك المركزي السعودي.
ومن شأن هذه الشراكة أن تدعم تقدم المدفوعات في المملكة وتكون متماشية مع هدف المدفوعات السعودية لتعزيز النظام البيئي المالي للدولة، لا سيما من خلال اعتماد مدفوعات أسرع والتقدم في التسوية المصرفية.
تفتح التطورات التكنولوجية الإضافية الباب أمام حلول DTM الأكثر أمانًا، والتي تدعم صناعة DTM.
لقد أدى التقدم الرقمي إلى تحويل الحضارات والمفاهيم بينما أنتج تكنولوجيا جديدة مثل الهواتف المحمولة والروبوتات الذكية والعملات الرقمية.
MENAFN25022024005304011875ID1107895983