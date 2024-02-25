"المركز" راعي ذهبي لأسبوع الطلبة المستجدين ومعرض الفرص الوظيفية بكلية العلوم الادارية في جامعة الكويت

(MENAFN- TRACCS) الكويت – 22 فبراير 2024: إيماناً منه بأهمية تمكين الشباب الكويتي ومواصلةً لمساعيه في دعم الطلبة حديثي التخرج، أعلن المركز المالي الكويتي "المركز" عن رعايته الذهبية لأسبوع الطلبة المستجدين ومعرض الفرص الوظيفية الذي نظمته رابطة طلبة كلية العلوم الإدارية في جامعة الكويت خلال الفترة من 11-15 فبراير 2024.

وفي هذه الصدد، قالت السيدة سندس سعد، نائب رئيس – إدارة الاتصال المؤسسي في "المركز": "تأتي هذه الرعاية ضمن استراتيجية "المركز" للمسؤولية الاجتماعية والتي تتمثل في بناء القدرات البشرية ومواءمة بيئة العمل مع أفضل معايير الحوكمة المؤسسية وتفعيل مبادئ الحوكمة الرشيدة في بيئة الأعمال، والتي يسعى من خلالها إلى تأكيد دوره الفاعل كإحدى المؤسسات الرائدة في مجال الخدمة المجتمعية. وحرص "المركز" على مدى خمسين عاماً منذ تأسيسه على التعاون مع المؤسسات المرموقة بهدف دعم برامج تعزيز الكوادر البشرية وتمكين الشباب الكويتي من المشاركة الفعالة في المجتمع عبر تعزيز وصقل مهاراتهم المهنية والشخصية".

واستهدف معرض الفرص الوظيفية تعريف الطلبة المستجدين وحديثي التخرج بمتطلبات واحتياجات سوق العمل من أجل مساعدتهم في تحديد مساراتهم المهنية. كما تم إتاحة الفرصة للخريجين للالتقاء بالشركات المشاركة والاطلاع على فرص العمل المناسبة لهم في مختلف القطاعات وفقاً لإمكاناتهم المهنية ومهاراتهم التقنية، إلى جانب الإجابة عن استفساراتهم لتحديد أهدافهم المستقبلية.

وجدير بالذكر أنّ أسبوع الطلبة المستجدين ومعرض الفرص الوظيفية يعد من أكبر المعارض الوظيفية في الكويت من حيث عدد الجهات والطلبة المشاركين فيه، حيث يستهدف المعرض خدمة المستجدين وخريجي كلية العلوم الإدارية وشريحة كبيرة من خريجي الكليات الأخرى في جامعة الكويت.



MENAFN25022024003982000056ID1107895977