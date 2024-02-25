ايرلندا الشمالية تعلن مشاركتها كراعي رسمي لمؤتمر التعدين الدولي 2024

(MENAFN
- FTI Consulting) الرياض، المملكة العربية السعودية، 7 يناير 2024: أعلنت هيئة التنمية الاقتصادية لحكومة ايرلندا الشمالية عن مشاركتها كراعي رسمي لمؤتمر التعدين الدولي 2024، الذي سوف يُعقد في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات في الرياض بتاريخ 10 و11 يناير 2024.
تأتي هذه المشاركة فرصة للهيئة للترويج لما تمتلكه من خبرات مميزة في المنطقة في مجال الحلول المتطورة والمبتكرة في التعامل مع المواد ذات الأحجام الكبيرة واستعراض قصص نجاح شركاءها في هذا القطاع، وذلك في ضوء التطور الذي أحرزته إيرلندا الشمالية في هذا المضمار حيث باتت تصنّع أكثر من 40 % من معدّات التكسير والغربلة النقّالة في العالم، ما أسهم في نموّ قطاع التصنيع لديها بشكل أسرع من بقيّة مناطق المملكة المتحدة.
يضم جناح ايرلندا الشمالية، 7 شركات رائدة ومتخصصة في تقديم الحلول لصناعات التعدين والمحاجر، وهي: مجموعة سي دي إي، الشركة الرائدة في مجال تصنيع معدّات المعالجة بالمياه للمحاجر والمناجم وعمليات إعادة التدوير، وشركة إيدج إينوفايت، التي تعمل على تطوير وتصنيع وتسويق تقنيات متطوّرة لتقطيع وتجميع وغربلة وفرز المواد الخام الأولية والثانوية في عمليات الإنتاج وإعادة التدوير، وشركة إيفوكويب، الشركة المصنّعة لمعدّات التكسير والغربلة والنقل والتقطيع المدمجة، وشركة بروستاك، التي تقدّم مجموعة شاملة من المنتجات المخصصة لمعالجة المواد ذات الأحجام الكبيرة وأسواق تخزين المنتجات، وشركة سينسوتيك، الشركة المصنّعة لتكنولوجيا المراقبة اللاسلكية لسلامة الماكينات، وشركة تيريكس واشينغ سيستمز، الرائدة في مجال توفير حلول متطوّرة لغسل المواد والمعادن المتواجدة في الركام وإعادة تدويرها وإنتاج الرمال الصناعية، وأخيراً، شركة تيساب إنجينييرنغ، الشركة المصنّعة للكسّارات ومعدّات الغربلة وأنظمة نقل المواد الضخمة لقطاعات التعدين والشحن واستثمار المحاجر.
وتعليقاً على هذه المشاركة، صرّح السيد سليم حداد، المدير الإقليمي - المملكة العربية السعودية والمشرق العربي في هيئة التنمية الاقتصادية لحكومة ايرلندا الشمالية: "يعتبر قطاع التعدين قطاعاً محفزاً لدعم المشاريع الطموحة في الشرق الأوسط والتي تساهم من دون شك في تعزيز سعي المملكة العربية السعودية لتحقيق رؤيتها لعام 2030. ولا شك في أن إيرلندا الشمالية تُبرز اليوم كشريك رسمي استثنائي في هذا المؤتمر نظراً إلى مشاركة العديد من الشركات التي تقدم حلولاً متطوّرة ومبتكرة وتطبيقات متخصّصة متنوّعة، ما يعزز التعاون المتبادل الذي يعود بالمنفعة على الشركات الأيرلندية الشمالية والشركات السعودية على حد سواء. هذا وقد سبق لعددٍ من الشركات المشاركة في المؤتمر أن قامت بعدة جولات استكشافية في المنطقة ومنها ما نفذت العديد من المشاريع بنجاح كبير".
وأوضح حداد، بالإضافة إلى الشركات الأيرلندية الشمالية المذكورة، قامت كبرى العلامات التجارية الرائدة على غرار شركة باورسكرين، وشركة ساندفيك، وشركة ماكلوسكي، وفينلاي بتسليم المئات من منشآت التكسير والغربلة النقالة إلى المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان وقطر. وكان لهذه الماكينات دور بارز في قطاعات المحاجر والتعدين والبنية التحتية التي تشهد نمواً سريعاً في المنطقة. كما أن شركة سي دي إي، وشركة تيريكس واشينغ، قامتا بتوفير محطات المعالجة بالماء لغسل السيليكا والركام والرمال في الشرق الأوسط وأفريقيا. بالإضافة إلى ذلك، قامت شركة سينسوتك بتركيب أجهزة استشعار للمراقبة عن بعد على عدد من آلات التكسير والغربلة لقطاع المحاجر في المنطقة. كما قامت كل من شركة تيليستاك، وشركة إيدج إينوفايت بتوريد ماكينات نقل المواد الضخمة ذات الأحجام لقطاع التعدين والمحاجر.
وختم حداد قائلاً: "باعتبارنا الشريك الرئيسي لمؤتمر التعدين الدولي 2024، يسعدنا أن نكون جزءاً من هذا الحدث حيث ستُتاح لنا فرصة استعراض خبراتنا وتبادل المعرفة وتعزيز علاقتنا مع الشركات الواعدة في قطاع التعدين في المنطقة، كما أننا نتطلّع إلى المساهمة في إنجاح هذا المؤتمر".
يُشار إلى أن جناح الهيئة في مؤتمر التعدين الدولي 2024 يقع في قاعة الرئيسية للمؤتمر تحت الرقم C01.
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