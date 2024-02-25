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قرقاش: نهنئ دولة الكويت الشقيقة قيادة وشعباً بمناسبة العيد الوطني وذكرى التحرير

2/25/2024 2:16:35 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

هنأ معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة دولة الكويت الشقيقة قيادة وشعباً بمناسبة العيد الوطني وذكرى التحرير، متمنياً لهم تحقيق المزيد من التقدم والازدهار.

وقال معاليه على حسابه في منصة إكس "نهنئ دولة الكويت الشقيقة قيادة وشعباً بمناسبة العيد الوطني وذكرى التحرير، متمنين لهم تحقيق المزيد من التقدم والازدهار. علاقتنا وثيقة وراسخة تستند إلى تاريخ طويل من الأخوة والتعاون المشترك وتحظى برعاية ودعم مستمر من قيادتي البلدين الشقيقين. كل عام والكويت بخير ورخاء".


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