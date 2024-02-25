كوريا الجنوبية.. تصاعد غضب المرضى من توقف الأطباء عن العمل لليوم السادس

استمرت الاضطرابات في عمليات المستشفيات اليومية في جميع أنحاء كوريا الجنوبية اليوم الأحد، حيث استمر الأطباء المتدربون والمقيمون في إضرابهم الجماعي لليوم السادس على التوالي، احتجاجا على الزيادة التي اقترحتها الحكومة في عدد الطلاب بكليات الطب.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن الآلاف من الأطباء المتدربين والمقيمين في المستشفيات الشاملة الكبرى في سول وأماكن أخرى قد توقفوا عن العمل منذ يوم الثلاثاء الماضي، احتجاجا على خطة الحكومة لقبول ألفي طالب إضافي في كليات الطب بدءا من العام المقبل، زيادة على عدد الطلاب الحالي البالغ 3058 طالبا حاليا، لمعالجة النقص في الأطباء.

وطوال عطلة نهاية الأسبوع، شهدت المستشفيات الكبرى تأخيرات في جداول عملها، ما اضطر حتى أصحاب الحالات الحرجة إلى طلب الرعاية في مرافق طبية أصغر.

وقامت بعض المستشفيات بتعديل جداول وحدات العناية المركزة الخاصة بها من 3 نوبات عمل إلى نوبتين بسبب نقص الأطباء المناوبين.

كما تعهد خريجو كليات الطب الجدد برفض بدء تدريبهم الداخلي، منهين بذلك التوقعات بأنهم يستطيعون سد الفجوة التي خلفها إضراب الأطباء المتدربين.

وجاء الإضراب المستمر على الرغم من تحذير الحكومة الصارم من أن أولئك الذين يقودون العمل الجماعي قد يواجهون الاعتقال، كما يمكن إلغاء التراخيص الطبية للمشاركين في الإضراب.

ورفعت الحكومة أمس الأول الجمعة مقياس أزمة خدمات الرعاية الصحية، المكون من 4 مستويات، إلى أعلى مستوى "خطير" بعد إضراب الأطباء.

وتقول الحكومة إن الزيادة ضرورية لمعالجة النقص في الأطباء، خاصة في المناطق الريفية والمجالات الطبية الأساسية، مثل العمليات الجراحية عالية الخطورة وطب الأطفال والتوليد وطب الطوارئ.

ومن جانبهم، يرى الأطباء أن الحكومة يجب أن تركز بدلا من ذلك على حمايتهم من دعاوى سوء الممارسة الطبية وتحسين التعويضات؛ لحث المزيد من الأطباء على ممارسة المهنة في مثل هذه المجالات والمناطق التي لا تحظى بشعبية.

وفي الوقت نفسه، تخطط الجمعية الطبية الكورية، وهي أكبر مجموعة ضغط من الأطباء، لعقد اجتماع في وقت لاحق من اليوم الأحد لمناقشة مسار عملها، وفقا لمصادر طبية.





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