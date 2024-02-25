رسالة مفعمة بالأمل من شابة قبيل لحظات من وفاتها بمرض قاتل تُبكي قراءها

سادت حالة من الحزن الشديد مواقع التواصل الاجتماعي في بريطانيا بسبب رسالة وداعية مؤثرة ومفعمة بالأمل من شابة قبيل وفاتها متأثرة بمرض السرطان، وشاركت عائلتها المنشور بعد وفاتها على LinkedIn.

توفيت دانييلا تي بسبب نوع عدواني من السرطان يسمى سرطان القنوات الصفراوية. وصورت كلماتها الأخيرة إيجابيتها الهائلة على الرغم من علمها أن أيامها في الحياة أصبحت معدودة، ومن الاعتزاز بالناس في حياتها إلى تشجيع الآخرين على أن يعيشوا حياتهم على أكمل وجه، كانت رسالة دانييلا بمثابة شهادة على روحها المفعمة بالأمل.

وكتبت: "افعل كل ما يجعلك سعيدًا، ولا تسمح لأحد أن يأخذ منك متعة الحياة".

وأضافت:“لقد أحببت حياتي، حققت كل ما أردته، لقد أحببت وظيفتي، وزوجي، وعائلتي، وأصدقائي، والمنزل الذي كنا سنشتريه، والمستقبل الذي كنا نصنعه لأنفسنا”.

قبل التوقيع، اقتبست دانييلا كلام ويني ذا بوه (شخصية الدب الخيالية المجسمة) وأكدت لأحبائها أنهم لم يكونوا بمفردهم أبدًا.

وقالت "غدًا عندما لا نكون معًا، هناك شيء يجب أن تتذكره دائمًا. أنت أشجع مما تعتقد، وأقوى مما تبدو، وأذكى مما تعتقد. لكن الشيء الأكثر أهمية هو، حتى لو كنا منفصلين... سأكون معك دائمًا".

ثم شكرت الشابة الشجاعة قبيل وفاتها بلحظات زوجها وشجعته على مواصلة حياته بسعادة. "أنا أحبك وسوف أكون دائما. أشكرك على دعمي وإعطاء الكثير من الحب والسعادة إلى حياتي". وكتبت: "اذهب واستمتع بحياتك الآن، فأنت تستحق ذلك".

كان لرسالة دانييلا تأثير عميق على كل من قرأها موضحين كيف ذكّرهم المنشور بأحبائهم الذين خسروا معركتهم بسبب المرض القاتل.



