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رئيس الأرجنتين يأمل فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية

2/25/2024 2:16:35 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

التقى الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وأعرب عن أمله في فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقال ميلي لترامب، في مقطع مصور نشره على موقع التواصل الاجتماعي إكس، "أنت رئيس عظيم وآمل أن تفوز، وأن أراك رئيسا مرة أخرى"، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

واجتمع ميلي مع الرئيس الأمريكي السابق قبل أن يتحدث في "مؤتمر العمل السياسي المحافظ" في واشنطن، حيث خصص الرئيس الأرجنتيني كلمته لانتقاد الاشتراكية وتدخل الحكومة في الاقتصاد.

وقال ترامب إن ميلي هو رئيس يمكنه "جعل الأرجنتين عظيمة مرة أخرى".

وقال ميلي، الذي تولى منصبه في ديسمبر الماضي، إنه يعتبر الولايات المتحدة وإسرائيل دولتين حليفتين لهما الأولوية بالنسبة للأرجنتين.


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