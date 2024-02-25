الجيش الإسرائيلي يعلن ارتفاع عدد القتلى من جنوده في قطاع غزة إلى 239

أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أحد جنوده، خلال القتال في جنوب غزة في الساعات الـ24 الماضية. وبذلك ترتفع حصيلة القتلى، بين الجنود الإسرائيليين منذ بدء الهجوم البري في قطاع غزة، في أواخر أكتوبر الماضي ضد حركة "حماس" إلى 239 قتيلا، بحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل، في موقعها الإلكتروني اليوم الأحد.

وأضافت الصحيفة الإسرائيلية أن الجندي يدعى ناريا بيليت/21 عاما/، من وحدة الاستطلاع، التابعة للواء جفعاتي، من قرية "شافي شومرون" في الضفة الغربية.

بالإضافة إلى ذلك، أصيب ضابط وجنديان من لواء جفعاتي، بإصابات خطيرة، في المعركة في جنوب قطاع غزة، حسب الجيش الإسرائيلي.

ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه في قطاع غزة لتحقيق أهدافه التي تشمل القضاء على القدرات العسكرية لحركة حماس، وتحرير الرهائن الذين احتجزتهم الحركة خلال هجومها على جنوب إسرائيل ونقلتهم إلى القطاع، بحسب القادة الإسرائيليين.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، قد أعلنت أمس السبت، ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي إلى 29 ألفا و606 قتلى منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت وزارة الصحة، في بيان لها وصل نسخة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن الجيش الاسرائيلي يواصل استهداف المنازل المدنية في قطاع غزة لليوم 141 على التوالي ما ساهم في زيادة عدد "الضحايا المدنيين".

وبسبب الارتفاع الكبير بالضحايا في غزة، حذرت وزارة الصحة من تدهور القطاع الطبي في ظل نقص الموارد الطبية في الجيب الساحلي.





تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز