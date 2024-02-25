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مقتل شخص وإصابة 2 في حادث طعن في متجر صغير باليابان

2/25/2024 2:16:35 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن شخصا لقي حتفه وأصيب اثنان آخران صباح اليوم الأحد في حادث طعن داخل متجر صغير بمدينة سابورو في جزيرة هوكايدو بشمال اليابان.

وذكرت الهيئة أن أحد العاملين بالمتجر التابع لسلسلة سيكومارت قال للشرطة المحلية إن رجلا استخدم ما يشبه سكين المطبخ في سلوك عدائي قبيل الساعة السابعة صباح اليوم بالتوقيت المحلي (2200 بتوقيت غرينتش أمس السبت).

وتعرض ثلاثة من العاملين بالمتجر، تتباين أعمارهم بين الأربعينات والستينات، للطعن وتم نقل رجل أربعيني إلى المستشفى حيث توفي لاحقا. ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون عن الشرطة القول إن المصابين الآخرين، وهما رجل وامرأة، لم يفقدا الوعي.

وأضافت الهيئة أنه تم القبض على عاطل عمره 43 عاما في مكان الحادث بتهمة الشروع في القتل.

وفي يناير أصيب ثلاثة رجال في حادث طعن في منطقة أكيهابارا السياحية في طوكيو، لكن العنف في الأماكن العامة لا يزال قليلا في اليابان.


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