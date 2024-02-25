منصة جيمني 1.5 تستطيع مشاهدة وتحليل فيديو مدته ساعة كاملة فوراً

أعلنت شركة التكنولوجيا الأمريكية غوغل أن أحدث أدوات الذكاء الاصطناعي التي طورتها تسمح للمستخدم بتحليل كمية ضخمة من البيانات بسرعة، حيث تستطيع مشاهدة وتحليل تسجيل فيديو مدته ساعة أو تسجيل صوتي مدته 11 ساعة أو نص يضم 700 ألف كلمة.

وأعلنت غوغل في رسالة عبر الإنترنت أنها اختبرت آخر تحديث لمنصة محادثة الذكاء الاصطناعي جيمني أيه.آي التابعة لها بتكليفها بالبحث عن "لحظات كوميدية" في التفريغ النصي لمحادثات بعثة رحلة سفينة الفضاء الأمريكية أبولو11 إلى القمر والتي جاءت في 400 صفحة.

وخلال نصف دقيقة تمكنت جيمني 1.5 من استخراج 3 عبارات فكاهية في المحادثات مع تقديم السياق الذي يجعل عبارة معينة تبدو مضحكة، ولإثبات قدرتها على فهم الأمور في سياقها، استجابت المنصة لرسم تم تحميله لحذاء بربطها باللحظة التي خطا فيها رائد الفضاء نيل أرمسترونج أول خطوة له على سطح القمر.

وإلى جانب معالجة النصوص والشفرات والتسجيلات الصوتية، فإن التحديث الأخير يمكن أن يسمح بالبحث عن عناصر مرئية معينة في كمية ضخمة من اللقطات دون أن يحتاج أي شخص لمشاهدة هذه اللقطات بالكامل.



وقال ديميس هاسبيس رئيس قطاع الذكاء الاصطناعي في غوغل "عندما حللنا فيلم بوستر كياتون الصامت البالغ مدته 44 دقيقة، تمكنت المنصة من تحليل نقاط الحبكة والأحداث المتنوعة بدقة، وكذلك سبب بعض التفاصيل الصغيرة والتي كان يمكن أن تمر على المشاهد بسهولة في الفيلم.

وتقول شركة غوغل إن المنصة جيمني1.5 برو تستطيع رصد وتحليل فيديو تصل مدته إلى ساعة كاملة أو تسجيلات صوتية مدتها 11 ساعة او نص يتكون من 700 ألف كلمة او شفرة برمجة تبلغ 30 ألف سطر.

يذكر أن جيمني هي المنافس الذي طورته غوغل لمواجهة منصة شات جي.بي.تي المملوكة لشركة أوبن أيه.آي التي استحوذت عليها إمبراطورية البرمجيات الأمريكية مايكروسوفت.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي غيرت شركة غوغل اسم تطبيقات وخدمات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها إلى جيمني. ومن المنتظر طرح الإصدار جيمني 5ر1 امام مطوري البرمجيات والعملاء من الشركات في البداية قبل طرحها لجميع المستخدمين في وقت لاحق.



