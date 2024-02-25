في اليوم الـ142 للحرب: استشهاد واصابة عشرات المواطنين في غارات على غزة وخان يونس وبيت لاهيا

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN- استشهد وأصيب عشرات المواطنين، بينهم أطفال ونساء، في عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة، لليوم الـ 142 على التوالي.

واستشهد عدد من المواطنين وإصابة آخرين بجروح مختلفة، إثر تجدد القصف المدفعي الإسرائيلي على المناطق الغربية لمدينة خان يونس، وعلى حي الصبرة في مدينة غزة.

كما استشهد مواطن وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في منطقة الشعف شرق مدينة غزة، بالتزامن مع إطلاق نار من طائرات الاحتلال المسيرة وقصف مدفعي على الأحياء الشرقية للمدينة.

وشهد حي الزيتون جنوب مدينة غزة، اشتباكات عنيفة وسماع دوي انفجارات.

وفي بيت لاهيا، قالت مصادر محلية إنه تم انتشال شهيد جراء قصف منزل وما زال العديد من المفقودين تحت الأنقاض.

وكان قد استشهد مواطنان، وأصيب 4 آخرون، مساء امس السبت، إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي مخيم الشاطئ غرب غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت تجمعا للمواطنين في مخيم الشاطئ، ما أدى لاستشهاد مواطنين وإصابة 4 آخرين بجروح خطيرة.

وقالت وزارة الصحة في بيان إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 92 شهيدا و123 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء إلى 29,606 شهداء، و69,737 جريحا، منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.



