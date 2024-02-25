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جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي وإصابة ضابط وجنديين آخرين جنوب غزة

2/25/2024 2:07:34 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل جندي من لواء جعفاتي وإصابة ضابط وجنديين آخرين بجروح خطيرة خلال المعارك الدائرة جنوب قطاع غزة.

ووفق ما أفاد موقع الجيش الإسرائيلي فقد وصل إجمالي قتلى الجيش الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر إلى 578 بينهم 239 منذ بداية المناورة البرية في القطاع في 27 أكتوبر الماضي، كذلك وصل عدد الجرحى إلى 2,962، بينهم 453 في حالة صعبة.

ودخلت الحرب في قطاع غزة الأحد يومها الـ142، على وقع استمرار القصف الذي ينذر بكارثة إنسانية بالقطاع، ورغم ذلك قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه سيناقش "الخطط العملياتية لرفح قريبا"،

وأضاف أنه "سيعقد في بداية الأسبوع جلسة للمجلس الوزاري المصغر من أجل المصادقة على الخطط العملياتية للقيام بعملية عسكرية في رفح التي ستشمل إجلاء السكان المدنيين من هناك".


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