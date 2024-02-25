جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي وإصابة ضابط وجنديين آخرين جنوب غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
تل أبيب/PNN- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل جندي من لواء جعفاتي وإصابة ضابط وجنديين آخرين بجروح خطيرة خلال المعارك الدائرة جنوب قطاع غزة.
ووفق ما أفاد موقع الجيش الإسرائيلي فقد وصل إجمالي قتلى الجيش الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر إلى 578 بينهم 239 منذ بداية المناورة البرية في القطاع في 27 أكتوبر الماضي، كذلك وصل عدد الجرحى إلى 2,962، بينهم 453 في حالة صعبة.
ودخلت الحرب في قطاع غزة الأحد يومها الـ142، على وقع استمرار القصف الذي ينذر بكارثة إنسانية بالقطاع، ورغم ذلك قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه سيناقش "الخطط العملياتية لرفح قريبا"،
وأضاف أنه "سيعقد في بداية الأسبوع جلسة للمجلس الوزاري المصغر من أجل المصادقة على الخطط العملياتية للقيام بعملية عسكرية في رفح التي ستشمل إجلاء السكان المدنيين من هناك".
MENAFN25022024000205011050ID1107895818
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.