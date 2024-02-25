الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية عند حاجز تياسير شرق طوباس

(MENAFN
- Palestine News Network )
طوباس/PNN- شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، إجراءاتها العسكرية عند حاجز تياسير العسكري شرق طوباس.
وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة، إن الاحتلال شدد إجراءاته العسكرية بشكل كبير على الحاجز، ما تسبب بأزمة سير كبيرة، للمتوجهين إلى الأغوار.
يُذكر أن حاجز تياسير يشهد منذ أشهر تشديدا عسكريا كبيرا، الأمر الذي أصبح عائقا أمام حركة تنقل المواطنين والوصول إلى أماكن عملهم في الأغوار.
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