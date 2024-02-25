الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية عند حاجز تياسير شرق طوباس

MENAFN - Palestine News Network ) طوباس/PNN- شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، إجراءاتها العسكرية عند حاجز تياسير العسكري شرق طوباس.

وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة، إن الاحتلال شدد إجراءاته العسكرية بشكل كبير على الحاجز، ما تسبب بأزمة سير كبيرة، للمتوجهين إلى الأغوار.

يُذكر أن حاجز تياسير يشهد منذ أشهر تشديدا عسكريا كبيرا، الأمر الذي أصبح عائقا أمام حركة تنقل المواطنين والوصول إلى أماكن عملهم في الأغوار.



