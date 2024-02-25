شاهد صراصير تزحف داخل منطقة الطعام بطائرة ركاب في الهند

وانتشر المقطع على نطاق واسع وعبر مستخدمو الإنترنت عن مخاوفهم من ضمانات النظافة على متن خطوط IndiGo، ملقين باللوم على احتكار الشركة لحركة الطيران في البلاد بجانب الإهمال في تقديم خدمة مميزة للركاب.

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