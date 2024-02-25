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الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية عند حاجز تياسير شرق طوباس

2/25/2024 2:06:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، إجراءاتها العسكرية عند حاجز تياسير العسكري شرق طوباس.


وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة، إن الاحتلال شدد إجراءاته العسكرية بشكل كبير على الحاجز، ما تسبب بأزمة سير كبيرة، للمتوجهين إلى الأغوار.


ويواصل الاحتلال التشديد على الحاجز العسكري منذ أكثر من خمسة أشهر، ما يعيق في ذلك من وصول الفلسطينيين إلى أعمالهم، ومصالحهم في الأغوار.


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