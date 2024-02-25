Sunday, 25 February 2024 10:53 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزارة الأشغال: بدء أعمال إعادة تأهيل طريق الحزام في عمّان نيسان المقبل

2/25/2024 2:06:56 AM

(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - رصد
أعلن مدير إدارة الطرق في وزارة الأشغال العامة والإسكان المهندس وسيم العدوان بدء العمل بتأهيل طريق الحزام الدائري في العاصمة عمّان اعتبارا من 1 نيسان المقبل.
وقال العدوان عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، اليوم الأحد، إن المدة المتوقعة للانتهاء من أعمال التأهيل للطريق هي 10 أشهر، لافتا إلى أن الوزارة ستعمل على إنهاء العمل قبل المدة.
وأضاف أن التمويل اللازم لأعمال صيانة الطريق أصبحت متوفرة عن طريق قرض بتمويل من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، لافتا إلى أن المشكلة في السابق كانت بعدم توفر التمويل اللازم، وأن الوزارة آثرت عدم البدء بالمشروع خلال فصل الشتاء حتى لا تسبب أعمال الصيانة والتأهيل أي ازدحامات مرورية.
وأشار العدوان إلى أن طول الطريق هي 18 كم وسيتم إعادة تأهيل الطريق من جمرك عمّان وحتى كلية الهندسة التكنولوجية، موضحا أنه سيتم إجراء أعمال تأهيل لبعض الأجزاء وأجزاء أخرى سيتم إجراء معالجات بالخلطات الاسفلتية عليها.
وبيّن أن الأشغال ستقوم بإجراء دراسة لواقع تلك المنطقة تمهيدا لتحويل السير لاتجاه آخر لحين انتهاء العمل عليه.
وكان اشتكى مواطنون من سوء طريق الحزام الدائري في الجزء الشرقي من العاصمة عمّان، مطالبين الجهات المعنية بإجراء أعمال الصيانة والتأهيل له للحفاظ على السلامة العامة وسلامة مركباتهم.

MENAFN25022024000208011052ID1107895803

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث