عروسان ينفقان 16 ألف دولار على كعكة زفاف في بريطانيا - صورة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أنفق عروسان بريطانيان، 16.5 ألف دولار، على كعكة زفاف بارتفاع 4 أمتار، مغطاة بنحو 50 كيلو غراماً من كريمة السكر .
وقالت العروس مادلين بيرتون (18 عاماً) إنها وقفت معقودة اللسان عندما تم الكشف عن الكعكة في حفل الاستقبال، بعد زواجها من حبيب طفولتها باتريك (20 عاماً). وأنفق العروسان 63 ألف دولار للحجز لحفل الاستقبال في لندن.
وبدأت فنانة الكيك سام وودروف (48 عاماً) في صنع الكعكة في نوفمبر باستخدام 6 كعكات مستديرة مقاس 8 بوصات. وبعد ذلك تم تكديس الأبراج الزرقاء المصنوعة باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد. وأضافت العروس: ((دفعت 16500 دولار مقابل الكعكة، وأحببت الجزء العلوي منها بكل تفاصيله المضيئة الخيالية)).
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