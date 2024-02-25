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عروسان ينفقان 16 ألف دولار على كعكة زفاف في بريطانيا - صورة

2/25/2024 2:06:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أنفق عروسان بريطانيان، 16.5 ألف دولار، على كعكة زفاف بارتفاع 4 أمتار، مغطاة بنحو 50 كيلو غراماً من كريمة السكر .


وقالت العروس مادلين بيرتون (18 عاماً) إنها وقفت معقودة اللسان عندما تم الكشف عن الكعكة في حفل الاستقبال، بعد زواجها من حبيب طفولتها باتريك (20 عاماً). وأنفق العروسان 63 ألف دولار للحجز لحفل الاستقبال في لندن.


وبدأت فنانة الكيك سام وودروف (48 عاماً) في صنع الكعكة في نوفمبر باستخدام 6 كعكات مستديرة مقاس 8 بوصات. وبعد ذلك تم تكديس الأبراج الزرقاء المصنوعة باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد. وأضافت العروس: ((دفعت 16500 دولار مقابل الكعكة، وأحببت الجزء العلوي منها بكل تفاصيله المضيئة الخيالية)).




البيان

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