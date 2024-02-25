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بدء العمل بتأهيل طريق الحزام الدائري في العاصمة عمّان اعتبارا من 1 نيسان المقبل

2/25/2024 2:06:54 AM

(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مدير إدارة الطرق في وزارة الأشغال العامة والإسكان المهندس وسيم العدوان يتحدث عن بدء العمل بتأهيل طريق الحزام الدائري في العاصمة عمّان

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