بدء العمل بتأهيل طريق الحزام الدائري في العاصمة عمّان اعتبارا من 1 نيسان المقبل

بدء العمل بتأهيل طريق الحزام الدائري في العاصمة عمّان اعتبارا من 1 نيسان المقبل
التاريخ
2/25/2024 2:06:54 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
مدير إدارة الطرق في وزارة الأشغال العامة والإسكان المهندس وسيم العدوان يتحدث عن بدء العمل بتأهيل طريق الحزام الدائري في العاصمة عمّان
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