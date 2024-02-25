بيلاروس تشهد لأول مرة في تاريخها يوم تصويت موحدا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - فتحت حوالي 5.5 ألف مركز اقتراع في بيلاروس أبوابها اليوم في الساعة 08:00، وذلك في أول يوم تصويت موحد في تاريخ البلاد سيتم خلاله انتخاب أعضاء مجلس النواب والمجالس المحلية.



وتم اعتماد يوم الاقتراع الموحد، وفقا لدستور الجمهورية المجدد المعتمد في فبراير 2022. وفي السابق كانت بيلاروس، تشهد تنظيم عدة حملات انتخابية خلال فترة الأربع سنوات الانتخابية. أما الآن فسيتم انتخاب نواب البرلمان والمجالس المحلية في البلاد في وقت واحد لمدة خمس سنوات.

ويتنافس 263 مرشحا على 110 مقاعد في مجلس النواب بالجمعية الوطنية، فيما يتنافس 18802 مرشحا على 12514 مقعدا بالمجالس المحلية في البلاد.



ويحق لأكثر من 6.9 مليون شخص التصويت في بيلاروس، ويمكن كذلك لأكثر من 95 ألف روسي يقيمون بشكل دائم في البلاد الترشح لعضوية المجالس والتصويت في الانتخابات المحلية. وستكون مراكز الاقتراع مفتوحة حتى الساعة 20:00. ولن يتم التصويت في الخارج.



ويراقب الانتخابات أكثر من 45.5 ألف مراقب وطني وما يقرب من 300 مراقب دولي، يمثلون جميع بلدان رابطة الدول المستقلة باستثناء مولدوفا وأوكرانيا، ومنظمة شنغهاي للتعاون، والجمعية البرلمانية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، ولجان الانتخابات المركزية لعدد من البلدان، بما في ذلك روسيا.

RT