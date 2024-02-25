القناة 12 الإسرائيلية: سباق مع الزمن للتوصل لاتفاق قبل شهر رمضان

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر أن هناك سباقا مع الزمن لمدة أسبوعين، للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين قبل شهر رمضان.
كما نقلت عن مصدر تأكيده وجود تفاؤل كبير بالتوصل إلى اتفاق بشأن صفقة التبادل.
وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن وفدا إسرائيليا سيسافر إلى قطر خلال الأيام المقبلة لبحث تفاصيل صفقة تبادل الأسرى.
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