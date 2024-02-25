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القناة 12 الإسرائيلية: سباق مع الزمن للتوصل لاتفاق قبل شهر رمضان

2/25/2024 2:06:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر أن هناك سباقا مع الزمن لمدة أسبوعين، للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين قبل شهر رمضان.


كما نقلت عن مصدر تأكيده وجود تفاؤل كبير بالتوصل إلى اتفاق بشأن صفقة التبادل.


وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن وفدا إسرائيليا سيسافر إلى قطر خلال الأيام المقبلة لبحث تفاصيل صفقة تبادل الأسرى.

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