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تدشين أول مصنع للرقائق وأشباه الموصلات في اليابان بـ 8.6 مليارات دولار

2/25/2024 2:06:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - افتتحت شركة (تي إس إم سي) العملاقة للرقائق أول مصنع لها في اليابان، والذي سيساهم في ضمان استمرارية الإمدادات العالمية لهذه الأجهزة البالغة الأهمية، وفق ما أكّد مؤسس الشركة موريس تشانغ في حفل التدشين الرسمي للمنشأة البالغة تكلفتها 8.6 مليارات دولار.


ويزوّد العملاق التايواني لصناعة أشباه الموصلات شركات كبرى عدة، ويصنّع نصف الإنتاج العالمي للرقائق التي تستخدم في كل التجهيزات الإلكترونية من الهواتف الذكية إلى الأقمار الاصطناعية ويُعتمد عليها بشكل متزايد في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.


وتدعو الحكومات القلقة بشأن إمدادات أشباه الموصلات التي تكتسي أهمية حيوية لاقتصاداتها وقطاعاتها الدفاعية، تحض الشركة على إنتاج مزيد من الرقائق خارج الجزيرة المتمتّعة بحكم ذاتي.
وتثير مواقف الصين التي تزداد تشددا حيال تايوان التي تعتبرها بكين جزءا لا يتجزّأ من أراضيها متوعدة باستعادتها بالقوة إذا اقتضى الأمر، قلقا حول العالم إزاء الاعتماد على الجزيرة في إنتاج الرقائق ما دفع "تي إس إم سي" إلى تنويع مواقع إنتاجها.

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