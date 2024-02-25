جينيتيك تقدم حل "برمجيات كخدمة" موحد على مستوى المؤسسة

(MENAFN
- Weber Shandwick) دبي، 22 فبراير 2024: أعلنت شركة جينيتك، الرائدة عالمياً في مجال تطوير الحلول الأمنية الموحدة وحلول السلامة العامة وعمليات الأعمال وذكاء الأعمال، اليوم عن إطلاق حل برنامج مركز الأمن كخدمة. وتم تصميم هذا الحل الجديد مع إيلاء عناية فائقة بالأمن السيبراني والخصوصية، وهو عبارة عن برنامج قابل للتطوير ومفتوح وموحد على نطاق واسع يتم تقديمه كحل برمجيات كخدمة (SaaS). ويطلق هذا الحل فصلاً جديداً في التطور التكنولوجي لصناعة الأمن المادي، إذ أنه يجمع بين التحكم في الوصول وإدارة الفيديو والبحث الجنائي ومراقبة التسلل والأتمتة والعديد من قدرات الأمان المتقدمة الأخرى.
وفي تعليقه على هذا الحل، قال كريستيان مورين، نائب الرئيس لهندسة المنتجات وكبير مسؤولي الأمن لدى شركة جينيتك: "لم تكن صناعة الأمن المادي قادرة على توفير السحابة أو البرمجيات كخدمة بشكل مناسب تماماً، لا سيما للعملاء من المؤسسات. أما الآن مع برنامج مركز الأمن كخدمة، فإن المؤسسات لم تعد ملزمة بالملكية أو بحاجة لميزات كحل خدمة يفرض بدون أي داعٍ الاختيار بين حلول محلية بالكامل أو سحابية بالكامل. وقد تم تصميم الإمكانات الخاصة بالمؤسسة والبنية المفتوحة لحل برنامج مركز الأمن كخدمة بما يتيح للأنظمة التعامل مع أعباء العمل المعقدة، حيثما يكون من المنطقي جداً نشرها. وتلبي هذه المرونة حاجة طويلة الأمد للمستخدمين النهائيين كما تسد فجوة مهمة في السوق. "
حل برمجيات كخدمة مختلط مصمم لشركاء القنوات
ومع تزايد تعقيد عمليات النشر، بات المستخدمون النهائيون يعتمدون على محترفي أمن موثوقين لإرشادهم وتوجيههم خلال انتقالهم إلى البيئات السحابية والمختلطة. وفي إطار طرح حل البرمجيات كخدمة الجديد هذا في السوق، قامت جينيتك بتحويل نهجها بالكامل في عملية الشراء والنشر والصيانة، دون المساس بالقدرات على مستوى المؤسسة التي تُعرف بها حلولها.
ويمكن أن تعمل الأنظمة من خلال عملية تسعير وطلب آلية، بكامل طاقتها خلال دقائق فقط من تقديم الطلب. وتتيح بوابة جينيتك الجديدة كلياً عرض أسعار عمليات النشر الكبيرة وحجز الطلب وتنفيذ النشر والإدارة حتى يتمكن شركاء القنوات من مواصلة تنمية أعمالهم وتقديم التكنولوجيا وخيارات الملكية التي يطلبها المستخدمون النهائيون.
تجربة على مستوى المؤسسة في السحابة
ويعد برنامج مركز الأمن كخدمة، الذي يتمتع بالقدرة على تنفيذ مراقبة وإدارة مواقع متعددة بشكل مركزي، مناسباً بشكل مثالي لتلبية احتياجات العملاء في مجموعة واسعة من القطاعات، بما في ذلك قطاع البيع بالتجزئة، والتعليم، ومجمعات مكاتب الشركات، والخدمات المصرفية، والرعاية الصحية، والمدن. كما يمكن لهذه الحل أن يتم وفق عمليات نشر منخفضة الكثافة، مع عدد قليل من الأجهزة المتصلة مباشرة بالسحابة، ويصل إلى آلاف المواقع والأجهزة ذات نظام التخزين والمعالجة المختلط. ويمكن للمشغلين إدارة العمليات من مركز العمليات الأمنية أو أثناء التنقل من خلال تطبيقات قوية خاصة بأنظمة الويب والهاتف المحمول.
تطور سلس إلى السحابة
وجدير بالذكر أن برنامج مركز الأمن كخدمة يعد منصة محايدة للنشر تدعم مجموعة من التكوينات. ويتيح هذا الحل الجديد للمؤسسات نقل المكونات والمواقع إلى السحابة بناءً على احتياجاتها ومتطلباتها باستخدام مزيج من الخدمات السحابية الأصلية والأجهزة المُدارة عبر السحابة، مع القيام بعمليات التخزين والمعالجة على الحافة، وذلك استناداً إلى البنية الهجينة لحل البرمجيات كخدمة. ونظراً لبنيته المفتوحة، يمنح هذا الحل المؤسسات حرية اختيار أفضل الأجهزة والكاميرات وأجهزة التحكم في الأبواب المناسبة لأعمالهم.
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