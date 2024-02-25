شركة سيارات كلداري تكشف عن طرازي مازدا CX-60 و CX-90 وتفتتح صالة عرض مازدا الجديدة كلياً على شارع الشيخ زايد

(MENAFN
- CommuniGate Middle East) الإمارات، 23 فبراير 2024
كشفت شركة كلداري للسيارات عن الطرازين الجديدَين كلياً CX-60 و CX-90 من مازدا خلال حفل افتتاح صالة عرض مازدا على شارع الشيخ زايد، في خطوة تشكل محطةً فارقة ضمن مسيرة الشراكة الممتدة لخمسين عاماً بين "شركة سيارات كلداري" و"مازدا كوربوريشن" اليابانية، وتعكس التزام الشركة بالتميز والريادة في تلبية احتياجات العملاء، تماشياً مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة المتمثلة بترسيخ مكانة الدولة كمركز رائد في مجال السيارات.
وتم تصميم الطرازاتMAZDA CX-60 وCX-90 بدقة متناهية، لتجسد أعلى معايير الإتقان في صناعة السيارات، وتحقق توازناً مثالياً بين الأداء المذهل والتصميم الأنيق. ويتضمن الطرازان محرك توربو سداسي الأسطوانات وعالي الأداء والاستجابة بسعة 3.3 لتر، مدعوم بنظام هجين معتدل بقوة 48 فولت. وتوفر هذه المنهجية المبتكرة قوةً تبلغ 284 حصاناً وعزم دوران قدره 450 نيوتن متر في طراز CX-60، و345 حصاناً مع عزم دوران مذهل بقوة 500 نيوتن متر في طراز CX-90. ويبلغ معدل استهلاك الوقود 15.4 كيلومتر لكل لتر في طراز CX-60، بينما يبلغ14.3 كيلومتر لكل لتر في طراز CX-90. مما يعكس تميُّز الطرازين الجديدين من حيث القوة والكفاءة.
ويجسد افتتاح صالة العرض المتطورة والجديدة كلياً الحضور العالمي المتميز لشركة مازدا، وسمعتها المرموقة وريادتها في الجمع بين تفرُّد التصاميم وقوة الأداء. وتتميز الصالة الجديدة بتصميمها المبتكر ورحابة مساحتها، وتضم مجموعةً من طرازات مازدا الفاخرة. وتعكس هذه الخطوة التزام " شركة سيارات كلداري" الراسخ بتوفير تجربة أكثر تميُّزاً وسلاسة للعملاء.
وقال محمد عبد اللطيف ابراهيم كلداري، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة كلداري إخوان: " تضطلع كلداري للسيارات بدورٍ حيوي في نجاح مجموعة كلداري إخوان عبر تبوئها مكانةً متميزة ضمن قطاع السيارات في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتمضي الشركة قدُماً في إرساء معايير جديدة لتجربة العملاء في قطاع السيارات، من خلال شراكتها مع مازدا الممتدة لأكثر من خمسة عقود. ونطمح في مجموعة كلداري إخوان إلى الإسهام بصورةٍ مؤثرة في الرؤى الوطنية الطموحة والمسيرة التنموية التي تخطوها دولة الإمارات بثبات، ويكمن هدفنا الرئيسي في أن نصبح قوةً دافعة للتقدم التكنولوجي للدولة ونموها الاقتصادي وتعزيز استدامته، تماشياً مع التزامنا بدفع عجلة الابتكار والتميز".
وأضاف محمد كلداري: "يعكس افتتاحنا لصالة العرض الجديدة لسيارات مازدا على شارع الشيخ زايد التزامنا بالريادة في قطاع السيارات. ويسرنا أن نطلق أيضاً سيارَتي مازدا الجديدَتين CX-60 و CX-90 اللتان تقدمان مفهوماً جديداً للابتكار والأداء والتصميم. وقمنا بإعادة تصميم صالة العرض بشكل كامل، وزودناها بأحدث المرافق لإثراء تجارب العملاء، إلى جانب عرض مجموعة مميزة من طرازات مازدا الفاخرة. ونتطلع لمواصلة تطوير تعاوننا مع "مازدا كوربوريشن" لتعزيز دورنا في رسم ملامح مستقبل قطاع السيارات خلال السنوات المقبلة".
وتوفر البنية التحتية المتميزة والطرقات عالية الجودة في دولة الإمارات بيئة مثالية لملاك السيارات للاستمتاع بالمزايا الفاخرة لسياراتهم، وتسهم في تنامي الطلب العام على السيارات التي تجمع بين الراحة والرفاهية. وفي هذا الصدد، تحظى كلداري للسيارات بمكانةٍ استراتيجية على صعيد الابتكار وتلبية متطلبات سوق السيارات في دولة الإمارات.
من جانبه، قال أكسل درير، الرئيس التنفيذي لشركة كلداري للسيارات المحدودة: "يجسد الإطلاق الحصري للطرازَين الجديدين CX-60 و CX-90 من مازدا في دولة الإمارات، وافتتاحنا لصالة العرض الجديدة كلياً، حرصنا على توفير أفضل الخدمات وطرازات السيارات في الدولة. ونسعى لضمان تجربة قيادة مذهلة للعملاء، ووضع معايير جديدة ضمن فئة السيارات الفارهة، لنرسخ مكانتنا الرائدة في قطاع السيارات".
وتعتبر سيارة Mazda CX-60 سيارة رياضية متعددة الاستخدامات (SUV)، تتيح تمازجاً فريداً بين الأناقة والفخامة. وتتسع السيارة لخمسة ركاب، وتتضمن تقنية التعرف على الوجه لتمييز وجه السائق وتخصيص مزايا السيارة وفقاً لاختياراته، فضلاً عن احتوائها على العديد من التقنيات المتطورة والمصممة بعناية لضمان سلامة السائقين والركاب.
وتتميز سيارةMazda CX-90 الجديدة كلياً بكونها سيارة عائلية قوية وفاخرة، تجمع بين الابتكار والحرفية العالية في أدق التفاصيل، حيث صُمِّمَ كل جزء من السيارة بعنايةٍ متناهية، لتمنح العملاء تجربة القيادة الأكثر تكامُلاً وتفرداً في سيارات الدفع الرباعي بثلاثة صفوف من مازدا، بفضل المحرك الأمامي، ونظام الدفع الرباعي الموجه نحو الخلف rear-biased. ويتوفر هذا الطراز في دولة الإمارات بخيارَين: ستة مقاعد أو ثمانية مقاعد.
وتواصل شركة سيارات كلداري ترسيخ موقعها الريادي في قطاع السيارات في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ أكثر من خمسين عاماً. ولدى الشركة عدة صالات عرض موزعة على امتداد الدولة، كما تعتمد كلداري للسيارات على فريق عملٍ يضم أكثر من 500 خبير واختصاصي يعملون ضمن 14 منشأة، لضمان أفضل المنتجات والخدمات. وتعزز المكانة المميزة للشركة قدرتها على تلبية متطلبات السوق والارتقاء بتجربة العملاء ورضاهم، ومواكبة نمو قطاع السيارات.
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