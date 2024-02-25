أسعار النفط تسجل انخفاضًا أسبوعيًا مع تضاؤل الآمال في خفض أسعار الفائدة الأمريكية

(MENAFN
- The Al-Attiyah Foundation) تراجعت أسعار النفط نحو ثلاثة بالمئة يوم الجمعة، بعد أن أشار مسؤول في البنك المركزي الأمريكي إلى أن خفض أسعار الفائدة قد تتأجل لشهرين إضافيين على الأقل. وتحدد سعر التسوية للعقود الآجلة لخام برنت على انخفاض 2.05 دولارا، بما يعادل 2.5 بالمئة، عند 81.62 دولارا للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.12 دولارا، أو 2.7 بالمئة، إلى 76.49 دولارا. وعلى المستوى الأسبوعي، انخفض برنت حوالي 2 بالمئة، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط أكثر من 3 بالمئة. ومع ذلك، فإن المؤشرات على الطلب والمخاوف بشأن العرض قد تؤدي إلى انتعاش الأسعار في الأيام المقبلة. وقال كريستوفر والر محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الخميس إنه يتعين على صناع القرار في بنك الاحتياطي الفيدرالي تأجيل تخفيضات أسعار الفائدة الأمريكية لمدة شهرين آخرين على الأقل، وهو ما قد يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وكبح الطلب على النفط. وأبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة ثابتًا في نطاق يتراوح بين 5.25 بالمئة إلى 5.5 بالمئة منذ يوليو الماضي. وجاء في اجتماع الشهر الماضي أن معظم محافظي البنوك المركزية كانوا قلقين بشأن التعجل بخفض الفائدة. في سياق منفصل، تجري محادثات الهدنة في غزة في باريس فيما يبدو أنها أهم خطوة منذ أسابيع لوقف الحرب في فلسطين وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين. وقال محللو السوق إن محادثات وقف إطلاق النار قد تدفع السوق إلى توقع تخفيف التوترات الجيوسياسية.
أسعار الغاز الطبيعي المسال الفورية في آسيا تقترب من أدنى مستوياتها في ثلاث سنوات
انخفض السعر الفوري للغاز الطبيعي المسال الآسيوي الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوياته منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، جراء ضعف الطلب في آسيا وأوروبا. وانخفض متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال بمقدار نصف دولار الأسبوع الماضي ليصل إلى 8.30 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو أدنى مستوياته منذ منتصف أبريل 2021. وقال محللون إن هذا الوضع قد يستمر لفترة زمنية قصيرة مع قيام بعض المتعاملين بإنجاز صفقات فورية للاستفادة من مستويات الأسعار الجذابة، مع احتمال أن تعاود الأسعار الانخفاض من جديد. وفقدت أسعار الغاز الطبيعي المسال الفورية في آسيا ما يقرب من 30 بالمئة من قيمتها منذ بداية العام وسط طلب فاتر ومخزونات وفيرة في كل من شرق آسيا وأوروبا. وقد حفز انخفاض الأسعار مستوردي الغاز الطبيعي المسال من أسواق مثل الصين والهند على زيادة المشتريات الفورية. وفي أوروبا، انخفضت أسعار الغاز يوم الجمعة، لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، حيث انخفض عقد TTF الهولندي، الذي يُنظر إليه على أنه مؤشر لأسعار الغاز الأوروبية، بنحو 25 بالمئة هذا العام بسبب ضعف الطلب من قبل محطات الطاقة، وارتفاع إنتاج الطاقة المتجددة، علاوة على الطقس المعتدل نسبيا في هذا الوقت من العام، ما يحد من الطلب على التدفئة.
إعداد: مؤسسة العطية.
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