كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة الإمارات تُنظّم منتدى "يوم الأبحاث"

(MENAFN
- Iris Media Press Services) العين: نظّمت كلية الطب والعلوم الصحية في جامعة الإمارات بالتعاون مع مستشفى ميديكلينيك منتدى "يوم الأبحاث" ، لاستعراض نتائج الأبحاث العلمية لطلاب المرحلة الجامعية والدراسات العليا، في مجالات الطب والعلوم الصحية، بحضور عدد من الخبراء والمختصين وأعضاء الهيئة التدريسية والطلبة.
وأوضح الدكتور أحمد السويدي – عميد كلية الطب والعلوم الصحية بالإنابة، أن " البحث يعتبر جزءًا لا يتجزأ من التعليم الطبي، ويعكس الالتزام بتعزيز البحث العلمي، القيم الأساسية لأي مؤسسة، فهذه المشاريع المتنوعة التي يستعرضها طلبتنا المتميزون لا تُثري المشهد الأكاديمي فحسب، بل تمتلك أيضاً القدرة على تشكيل مستقبل الرعاية الصحية." وأضاف:" إن هذه الفعالية أكثر من مجرد منصة لعرض المشاريع، بل هو منتدى فاعل وحيوي للتبادل الفكري والاستكشاف."
ومن جهته قدّم الدكتور محمد يوسف بني ياس - مستشار التعليم العالي ومدير مفوضية الاعتماد الأكاديمي في وزارة التربية والتعليم، عرضاً بعنوان " أهمية البحث العلمي : جودة التعليم العلمي " استعرض فيه أهمية البحث والابتكار في بناء الاقتصاد القائم على المعرفة من خلال الاكتشاف وقيادة التطوير وتوفير الميزة التنافسية ، موضحاً أن الاعتماد على البحث والابتكار أمر بالغ الأهمية ويتطلب استثماراً مُستداماً طويل المدى."
فيما استعرض الدكتور طارق شديد، المدير الطبي والاستشاري العام لميديكلينيك مستشفى العين، "الاتصالات والتوثيق (حجر الزاوية في التعامل مع المريض) "، تطرّق فيه إلى مفاهيم البحث العلمي، ودور المستشفيات في تقديم الرعاية الصحية، وتوثيق الملفات الطبية للمرضى، وأثر التطور التقني والتكنولوجي في عصر الثورة الصناعية الرابعة في مجالات الملفات الطبية والتوثيق ضمن منظومة مُتقدمة تكنولوجياً.
وأوضح الدكتور كريس هوارث – من قسم علم وظائف الأعضاء ومُنسّق البحوث العلمية: " يتضمن المنتدى ثلاث جلسات حول (العلوم الطبية الحيوية، والعلوم السريرية، والعلوم الصحية) كل جلسة تستعرض 6 عروض تقديمية، بالإضافة إلى جلستين للملصقات البحثية والابتكارات الطبية تحتوي على أكثر من 75 مُلصقاً."
وعرضت الجلسات الشفهية والملصقات أحدث الأبحاث العلمية التي أجراها طلاب الكلية في المرحلة الجامعية والدراسات العليا، كما سيتمّ في ختام أعمال المنتدى منح جوائز "أفضل عرض شفهي"، و"أفضل ملصق"، و"أفضل صورة".
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