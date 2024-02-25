"ذي إليت كارز" تكشف عن سيارة "زينفو أورورا" الفائقة للمرة الأولى

(MENAFN
- SOAR PR) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 23 فبراير 2024: أطلقت ذي إليت كارز، الموزّع المعتمد للعلامة التجارية الدنماركية "زينفو أوتوموتيف"، سيارة "زينفو أورورا" الهجينة الفائقة وذلك للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في 21 فبراير 2024.
وقد أُقيم حفل الإطلاق، المستوحى من أنوار الشفق القطبي المذهلة، تحت نجوم سماء فندق أتلانتس ذا رويال في نخلة جميرا بدبي. وتأتي النسخة الأحدث من زينفو أورورا بطرازين متمّيزين وموجهّين، هما Agil وTur، واللذان سيقتصر إنتاجهما على 50 سيارة فقط لكل طراز. ومن الجدير بالذكر أن ما يقرب من 50% من الطرازين المرتقبين قد تم حجزها بالفعل في مرحلة ما قبل الإنتاج.
وقام السيد محمود عمران، مدير المبيعات والعمليات في شركة ذي إليت كارز، والسيد ينس زفيردروب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي التجاري لشركة زينفو، بالكشف عن السيارة الرياضية الفائقة التي طال انتظارها. ورافق عملية الإطلاق المبهر للسيارة أداء متزامن بالأضواء يحاكي التشكيلات المذهلة لظاهرة الشفق القطبي.
واشتهرت زينفو عالمياَ بوضع بصمتها عالمياً بقوة في صناعة السيارات الفائقة الحرفية، من خلال سيارتها أورورا التي تعتبر ذات التصميم الأخف وزناً والأكثر ابتكارًا حتى الآن، وبتكلفة تبدأ من 2,590 مليون يورو (حوالي 11-12 مليون درهم إماراتي). وتتميز أورورا بأقوى محرك V12 تم تركيبه على الإطلاق في أي سيارة على الطرقات. حيث يولد المحرك المزوّد بشاحن رباعي بسعة 6.6 لتر والمقترن بمحركات كهربائية قوة إجمالية تصل إلى 1850 حصانًا في طراز Tur و1450 حصانًا في طراز Agil.
ويجمع الطرازين الجديدين من أوروا، من ابتكار كريستيان براندت كبير المصمّمين في الشركة، بين الفن والبراعة الدنماركية ليجلبا لأول مرة تحفتين فنيتين إلى سوق السيارات الفائقة العالمي. وقد استوحيت تفاصيل الطرازين من لغة التصميم الشهيرة "الشكل يتبع الوظيفة". وباستخدام تقنيات وعمليات صنع سيارات سباق الفورمولا 1، فقد صُمّمت سيارات أورورا مع وضع متعة القيادة في الاعتبار، بتسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في أقل من 2.3 ثانية فقط، وسرعة قصوى تصل إلى 450 كم/ساعة. وبنظامي دفع ثنائي ورباعي للعجلات، يمكن قيادة السيارة لمسافة تصل إلى 35 كيلومترًا باستخدام الطاقة الكهربائية.
ويتمّيز كلا الطرازين من أورورا بهيكل خفيف الوزن، مُصّمم لتوجيه تدفق الهواء بكفاءة عبر الهيكل ما يعزّز توليد قوة الاندفاع نحو الأرض وبالتالي ثباتها على الطرقات. ويتميّز طراز Agil من أورورا ذو القوة الايروديناميكية الفريدة بمقصورة خفيفة تهدف إلى تقليل الوزن وتعزيز الأداء ونظام دفع خلفي قياسي، ليصل وزن السيارة إلى 1,300 كيلوجرام، مع تركيز واضح لتوفير قيادة فائقة على حلبات السباق. ويتمتع طراز Tur من أورورا بتصميم أكثر كلاسيكية، يوفّر فخامة عالية ونظام نظام دفع رباعي للعجلات، مع محركين كهربائيين إضافيين على العجلات الأمامية يوفّ كل منهما قوة 200 حصان، مما يعزّز السرعة والثبات أثناء القيادة على الطرق.
وقال السيد تامر أبو خلف، الشريك المؤسس لشركة ذي إليت كارز: "يغمرنا فخر كبير ونحن نكشف رسميًا عن الإصدار المحدود من سيارة زينفو أورورا في دولة الإمارات العربية المتحدة باعتبارنا الموزع المعتمد للعلامة التجارية في جميع أنحاء المنطقة. إن هذه الشراكة بين ذي إليت كارز وزينفو هي ثمرة وجود انسجام طبيعي، خصوصاً وأننا نتشارك شغفًا عميقًا بالتميّز في مجال السيارات، والالتزام بتجاوز التوقعات والتفاني في تقديم الأفضل في مجال الفخامة والأداء. ونظرًا لكون دولة الإمارات العربية المتحدة مركزًا عالميًا للفخامة، فإن زينفو أورورا تمثل قمة الحرفية لعشاق وخبراء السيارات على حد سواء، مّما يوفر لهم تجربة لا مثيل لها في امتلاك السيارة ".
وقال ينس زفيردروب، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي التجاري لشركة زينفو: "يسعدنا أن نكشف النقاب عن زينفو أورورا للمرة الأولى في سوق الإمارات العربية المتحدة مع شركائنا ذي إليت كارز. إن أفضل وصف للطراز الجديد هو أنه توازن بين القمم. لقد أردنا أن نصنع سيارة للسائق ذات أداء لا يقبل المساومة أو التنازلات على جميع المستويات، دون أن يؤثر أي جانب سلبًا على آخر. وقد أسفرت النتيجة عن طرازين يكملان بعضهما البعض، ويقدّمان، بشكل تلقائي وفريد، متعة القيادة الحقيقية، والأداءً المذهل.
وسيتم تصنيع زينفو أورورا يدويًا في المقر الرئيسي لشركة زينفو في مدينة براستو في الدنمارك، مع توقّع تسليم الأعداد الأولى من السيارات في عام 2026.
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