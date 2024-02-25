بوليتيكو: حلفاء واشنطن يرون في العقوبات الجديدة ضد روسيا تجاوزا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ذكرت صحيفة "بوليتيكو" أن بعض حلفاء الولايات المتحدة يعتبرون العقوبات الثانوية المفروضة بذريعة العلاقات مع روسيا، بمثابة إساءة استخدام للسلطة من جانب واشنطن.
وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك يتعلق بالقيود الجديدة المفروضة والتي تسمح للولايات المتحدة بمعاقبة الشركات الأجنبية بسبب تعاملها مع الشركات الروسية الخاضعة للعقوبات.
ولفتت "بوليتيكو" إلى مثال عن ذلك بمرسوم الرئيس الأمريكي جو بايدن في ديسمبر الماضي، والذي بموجبه قد تفقد البنوك الأجنبية إمكانية الوصول إلى نظام التعاملات المالية الأمريكي في حال تعاملت مع المجمع الصناعي العسكري الروسي.
وكتبت الصحيفة: "ينظر بعض حلفاء الولايات المتحدة إلى العقوبات الثانوية على أنها تجاوز ترتكبه واشنطن لأنها قد تستهدف أطرافا ثالثة غير خاضعة للعقوبات".
RT
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