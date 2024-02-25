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بوليتيكو: حلفاء واشنطن يرون في العقوبات الجديدة ضد روسيا تجاوزا

2/25/2024 1:10:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ذكرت صحيفة "بوليتيكو" أن بعض حلفاء الولايات المتحدة يعتبرون العقوبات الثانوية المفروضة بذريعة العلاقات مع روسيا، بمثابة إساءة استخدام للسلطة من جانب واشنطن.


وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك يتعلق بالقيود الجديدة المفروضة والتي تسمح للولايات المتحدة بمعاقبة الشركات الأجنبية بسبب تعاملها مع الشركات الروسية الخاضعة للعقوبات.
ولفتت "بوليتيكو" إلى مثال عن ذلك بمرسوم الرئيس الأمريكي جو بايدن في ديسمبر الماضي، والذي بموجبه قد تفقد البنوك الأجنبية إمكانية الوصول إلى نظام التعاملات المالية الأمريكي في حال تعاملت مع المجمع الصناعي العسكري الروسي.


وكتبت الصحيفة: "ينظر بعض حلفاء الولايات المتحدة إلى العقوبات الثانوية على أنها تجاوز ترتكبه واشنطن لأنها قد تستهدف أطرافا ثالثة غير خاضعة للعقوبات".

RT

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