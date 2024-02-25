الاحتلال يعتقل شابين من بيت لحم
التاريخ
2/25/2024 1:10:23 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال اليوم الأحد، شابين من محافظة بيت لحم.
وأفاد مصدر أمني، بأن قوات الاحتلال اعتقلت أحمد عيسى حمدان (35 عاما) من قرية الشواورة شرقا، ومحمد إبراهيم أبو سرحان (24 عاما) من بلدة العبيدية، كما اقتحمت تلك القوات قرية زعترة دون أن يبلغ عن اعتقالات.
MENAFN25022024000208011052ID1107895660
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.