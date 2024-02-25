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الاحتلال يعتقل شابين من بيت لحم

2/25/2024 1:10:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال اليوم الأحد، شابين من محافظة بيت لحم.


وأفاد مصدر أمني، بأن قوات الاحتلال اعتقلت أحمد عيسى حمدان (35 عاما) من قرية الشواورة شرقا، ومحمد إبراهيم أبو سرحان (24 عاما) من بلدة العبيدية، كما اقتحمت تلك القوات قرية زعترة دون أن يبلغ عن اعتقالات.


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