تدهور مركبة على طريق إربد- عمّان وتصادم مركبتين على طريق القطرانة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال النقيب محمد ملكاوي من إدارة الدوريات الخارجية، إنه تم التعامل عدد من الحوادث، على الطرق الخارجية، خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وبيّن ملكاوي، خلال التقرير المروري، على إذاعة الأمن العام، أن أبرز الحوادث التي تم التعامل معها، تدهور مركبة على طريق إربد - عمّان، ولم ينتج عن الحادث أي إصابات، وتم تعليل سبب الحادث بعدم أخذ الاحتياطات اللازمة.



وأضاف أنه تم التعامل مع حادث تصادم بين مركبتين على طريق القطرانة، ولم ينتج عن الحادث أي إصابات، وتم تعليل سبب الحادث بارتكاب مخالفة عدم إعطاء مسافة الأمان الكافية.



وأكد ملكاوي، على أن التصرفات الخاطئة خلال القيادة، مثل استخدام الهاتف النقال أو عدم إعطاء مسافة الأمان الكافية والتجاوز الخاطئ، تُفقد السائق السيطرة على المركبة وبالتالي تؤدي الى وقوع حادث.