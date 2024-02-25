روسيا: تدمير 6 مسيرات أوكرانية فوق بيلغورود والبحر الأسود

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلنت وزارة الدفاع الروسية صباح اليوم الأحد عن تدمير 6 طائرات بدون طيار أوكرانية في أجواء مقاطعة بيلغورود الحدودية وفوق مياه البحر الأسود الليلة الماضية.
وقالت الدفاع الروسية في بيان مقتضب إنه خلال الليل "تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات بدون طيار على أهداف في أراضي روسيا".
وأوضح البيان أن أنظمة الدفاع الجوي المناوبة اعترضت ودمرت طائرتين بدون طيار فوق أراضي بيلغورود و4 أخرى فوق مياه البحر الأسود.
وكانت الدفاع الروسية أفادت بإسقاط مسيرتين أوكرانيتين في بيلغورود مساء أمس السبت.
روسيا اليوم
MENAFN25022024000208011052ID1107895658
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.