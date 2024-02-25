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روسيا: تدمير 6 مسيرات أوكرانية فوق بيلغورود والبحر الأسود

2/25/2024 1:10:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية صباح اليوم الأحد عن تدمير 6 طائرات بدون طيار أوكرانية في أجواء مقاطعة بيلغورود الحدودية وفوق مياه البحر الأسود الليلة الماضية.
وقالت الدفاع الروسية في بيان مقتضب إنه خلال الليل "تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات بدون طيار على أهداف في أراضي روسيا".


وأوضح البيان أن أنظمة الدفاع الجوي المناوبة اعترضت ودمرت طائرتين بدون طيار فوق أراضي بيلغورود و4 أخرى فوق مياه البحر الأسود.


وكانت الدفاع الروسية أفادت بإسقاط مسيرتين أوكرانيتين في بيلغورود مساء أمس السبت.

روسيا اليوم

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