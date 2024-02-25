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السير: تعزيز محيط الجامعات بالرقباء لمنع حدوث ازدحامات مرورية

2/25/2024 1:10:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال ملازم1 محمد الدروبي، من غرفة عمليات إدارة السير المركزية، إنه تم صباح اليوم، تعزيز محيط الجامعات برقباء السير، بالتزامن مع بدء دوام طلبة الجامعات.


وأضاف الدروبي، خلال التقرير المروري، على إذاعة الأمن العام، أنه تم نشر كافة الكوادر في مواقع الاختصاص منذ صباح اليوم، وذلك لضمان انسيابية الحركة مع بداية الدوام.


وبيّن أنه يلاحظ التزام من السائقين بالقيادة الآمنة وإعطاء الأولويات خلال الخروج من مسرب فرعي إلى طريق رئيسي.


ودعا الدروبي السائقين إلى عدم التوقف بشكل معيق خلال التحميل والتنزيل، وضمان استمرار حركة السير دون أي معوقات على الطرق.

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