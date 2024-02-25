السير: تعزيز محيط الجامعات بالرقباء لمنع حدوث ازدحامات مرورية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال ملازم1 محمد الدروبي، من غرفة عمليات إدارة السير المركزية، إنه تم صباح اليوم، تعزيز محيط الجامعات برقباء السير، بالتزامن مع بدء دوام طلبة الجامعات.
وأضاف الدروبي، خلال التقرير المروري، على إذاعة الأمن العام، أنه تم نشر كافة الكوادر في مواقع الاختصاص منذ صباح اليوم، وذلك لضمان انسيابية الحركة مع بداية الدوام.
وبيّن أنه يلاحظ التزام من السائقين بالقيادة الآمنة وإعطاء الأولويات خلال الخروج من مسرب فرعي إلى طريق رئيسي.
ودعا الدروبي السائقين إلى عدم التوقف بشكل معيق خلال التحميل والتنزيل، وضمان استمرار حركة السير دون أي معوقات على الطرق.
MENAFN25022024000208011052ID1107895657
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.