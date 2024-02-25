3 شهداء بقصف إسرائيلي على منزل لعائلة بمدينة غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 3 أشخاص في قصف إسرائيلي على منزل لعائلة كالي بحي الصبرة في مدينة غزة.



ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا، معظمهم أطفال ونساء، وفق بيانات فلسطينية وأممية، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب إبادة جماعية.

