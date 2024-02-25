3 شهداء بقصف إسرائيلي على منزل لعائلة بمدينة غزة

3 شهداء بقصف إسرائيلي على منزل لعائلة بمدينة غزة
التاريخ
2/25/2024 1:10:23 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 3 أشخاص في قصف إسرائيلي على منزل لعائلة كالي بحي الصبرة في مدينة غزة.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا، معظمهم أطفال ونساء، وفق بيانات فلسطينية وأممية، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب إبادة جماعية.
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