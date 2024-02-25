سفير أميركي جديد لدى منظمة الفاو الأممية

MENAFN - Al Wakeel News)قررت الإدارة الأميركية تعيين السفير جيفري بريكسون مندوبا أميركيا لدى منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو).



وقال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جاك سالفين، الذي أشرف على أداء القسم للسفير الجديد، الليلة الماضية، ان التعيين جاء "في وقت يشهد حاجة عالمية غير مسبوقة، فإن القيادة الأميركية المستمرة والاستثمارات الحيوية في الأمن الغذائي والمساعدات الإنسانية والزراعة تعتبر ضرورية لأمننا القومي".



من جانبها، قالت المندوب الأميركي الدائم لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفييلد، حيث كان السفير الجديد يعمل ضمن فريقها، انه ومنذ مجيئي إلى نيويورك، عملت بلا كلل لوضع مسألة انعدام الأمن الغذائي العالمي على رأس جدول أعمال الأمم المتحدة.



وأضافت انه "في هذا العمل، استفدت كثيرًا من رؤية وقيادة جيفري بريسكوت، حيث أنني ممتنة لأنه وصل للخدمة في هذا الدور الحاسم".



والفاو هي وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة تقود الجهود الدولية للقضاء على الجوع ومقرها روما في إيطاليا.