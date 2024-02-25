آل البيت تعلن عن فتح باب تقسيط الرسوم الدراسية

آل البيت تعلن عن فتح باب تقسيط الرسوم الدراسية
التاريخ
2/25/2024 1:10:21 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلنت جامعة ال البيت عن فتح باب استقبال تقديم طلبات "تقسيط الرسوم الجامعية" اعتبارا من صباح اليوم الأحد ٢٥/٢/٢٠٢٤ ولغاية نهاية دوام يوم الخميس ٢٩/٢/٢٠٢٤.
وذلك من الساعة الثامنة والنصف صباحا ولغاية الساعة الثانية ظهرا وفقا للشروط التالية :
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