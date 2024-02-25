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مشاهد مؤلمة - لحظة انتشال عائلة بغزة من تحت الأنقاض

2/25/2024 1:10:21 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نشر أحد عناصر الدفاع المدني في غزة اليوم الأحد مقطع فيديو لعملية انتشال جثامين شهداء ومصابين من تحت أنقاض منزل تعرض للقصف في قطاع غزة، وذلك بعد تلقيهم اتصالا من إحدى العائلات العالقة تحت أنقاض منزلها جراء قصف الاحتلال.


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