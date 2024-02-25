مشاهد مؤلمة - لحظة انتشال عائلة بغزة من تحت الأنقاض

مشاهد مؤلمة - لحظة انتشال عائلة بغزة من تحت الأنقاض
التاريخ
2/25/2024 1:10:21 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نشر أحد عناصر الدفاع المدني في غزة اليوم الأحد مقطع فيديو لعملية انتشال جثامين شهداء ومصابين من تحت أنقاض منزل تعرض للقصف في قطاع غزة، وذلك بعد تلقيهم اتصالا من إحدى العائلات العالقة تحت أنقاض منزلها جراء قصف الاحتلال.
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