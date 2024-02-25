التربية النيابية تناقش تحديات 3 جامعات
التاريخ
2/25/2024 1:10:21 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تناقش لجنة التربية والتعليم النيابية اليوم الأحد المشاكل والتحديات المالية والأكاديمية التي تواجه الجامعات التالية (جامعة مؤتة، وجامعة الحسين بن طلال، وجامعة الطفيلة التقنية).
في المقابل تناقش اللجنة الإدارية موضوع المستحقات المالية لمؤسسة المتقاعدين العسكريين على وزارة الصحة وجامعة الحسين بن طلال.
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