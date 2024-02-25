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التربية النيابية تناقش تحديات 3 جامعات

2/25/2024 1:10:21 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تناقش لجنة التربية والتعليم النيابية اليوم الأحد المشاكل والتحديات المالية والأكاديمية التي تواجه الجامعات التالية (جامعة مؤتة، وجامعة الحسين بن طلال، وجامعة الطفيلة التقنية).


في المقابل تناقش اللجنة الإدارية موضوع المستحقات المالية لمؤسسة المتقاعدين العسكريين على وزارة الصحة وجامعة الحسين بن طلال.

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