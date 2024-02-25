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'تيتان' يخيب الآمال في العثور على حياة في النظام الشمسي الخارجي

2/25/2024 1:10:21 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - خابت الآمال في اكتشاف نوع من الحياة خارج كوكب الأرض مع بحث نتائج جديد تشير إلى أن أكبر أقمار زحل من المحتمل أن يكون قاحلًا.


وقالت كاثرين نيش، عالمة الأحياء الفلكية في جامعة "ويسترن أونتاريو": "لسوء الحظ، سنحتاج الآن إلى أن نكون أقل تفاؤلاً عند البحث عن أشكال الحياة خارج كوكب الأرض داخل نظامنا الشمسي".

وباعتباره أحد الأجرام السماوية القليلة في النظام الشمسي التي تحتوي على مياه سائلة مستمرة محاصرة تحت قشرة من الجليد يصل سمكها إلى 170 كيلومترًا (105 ميلًا)، كان قمر "تيتان" الضخم منافسًا لتوليد نوع من الكيمياء الحيوية.

سبوتنك

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