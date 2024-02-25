البورصة تُعمم بتعويم السعر الافتتاحي لسهم شركة توليد الكهرباء المركزية - وثيقة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - عممت بورصة عمّان على متداوليها، بتعويم السعر الافتتاحي لسهم شركة توليد الكهرباء المركزية، اعتباراً من صباح اليوم الأحد.
وجاء في التعميم الذي حصل "الوكيل الإخباري" على نسخة منه، بأنه استناداً لقرار مجلس إدارة بورصة عمان بخصوص تعويم السعر الافتتاحي لأسهم الشركات التي لم يجري عليها تداول لمدة تزيد عن 6 أشهر، فقد تقرّر تعويم السعر الافتتاحي لسهم شركة توليد الكهرباء المركزية اعتباراً من اليوم الاحد 25/2/2024.
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