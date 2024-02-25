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البورصة تُعمم بتعويم السعر الافتتاحي لسهم شركة توليد الكهرباء المركزية - وثيقة

2/25/2024 1:10:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - عممت بورصة عمّان على متداوليها، بتعويم السعر الافتتاحي لسهم شركة توليد الكهرباء المركزية، اعتباراً من صباح اليوم الأحد.
وجاء في التعميم الذي حصل "الوكيل الإخباري" على نسخة منه، بأنه استناداً لقرار مجلس إدارة بورصة عمان بخصوص تعويم السعر الافتتاحي لأسهم الشركات التي لم يجري عليها تداول لمدة تزيد عن 6 أشهر، فقد تقرّر تعويم السعر الافتتاحي لسهم شركة توليد الكهرباء المركزية اعتباراً من اليوم الاحد 25/2/2024.




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