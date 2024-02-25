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بدء التصويت المبكر للانتخابات الرئاسية الروسية في المراكز النائية

2/25/2024 1:10:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- انطلق في مقاطعة زابوروجيه اليوم الأحد التصويت المبكر في الانتخابات الرئاسية الروسية، حسبما أفادت غالينا كاتيوشينكو، رئيسة لجنة الانتخابات في هذه المقاطعة الحدودية مع أوكرانيا.
وأوضحت كاتيوشينكو في تصريحات للصحفيين، أن أول من يصوت هم سكان البلدات النائية، وكذلك التجمعات السكانية القريبة من خط التماس، كما سيشمل التصويت المبكر العسكريين أيضا.


وأضافت: "تقدم لجنة الانتخابات في زابوروجيه لهذه الفئات من الناخبين جميع أنواع الدعم التنظيمي والمنهجي".


ويجري التصويت المبكر في الانتخابات الرئاسية الروسية هذا العام في الفترة من 25 فبراير إلى 14 مارس. وتختلف مواعيد التصويت المبكر حسب المناطق، حيث يتم تحديد التواريخ الدقيقة له من قبل لجنة الانتخابات الإقليمية.


وقرر مجلس الفدرالية الروسي عقد الانتخابات الرئاسية في 17 مارس 2024، كما قررت لجنة الانتخابات المركزية أن يستمر التصويت ثلاثة أيام أي في 15 و16 و17 مارس، لتصبح هذه أول انتخابات رئاسية في روسيا تستمر ثلاثة أيام.
روسيا اليوم

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