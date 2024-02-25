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طفل يتعرض لعضة كلب ويفارق الحياة في لبنان - فيديو

2/25/2024 1:10:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤلم يوثق لحظة تعرض طفل في لبنان لعضة كلب، وسط حالة من الصدمة والحزن .

يظهر المقطع الذي صُوِّر صدفة طفلاً يلعب قرب منزل العائلة في مخيم الرشيدية الفلسطيني، حيث كان يستمتع بوقته برياضة اللعب. وبينما كان الطفل غافلًا، هاجمه كلب شارد فجأة وعضه بشراسة. صوت الطفل المصاب استدعى ردود فعل فورية من قبل بعض الشبان القريبين، حاولوا جاهدين إنقاذه. ومع ذلك، تمكن الكلب من مهاجمة الطفل مرة أخرى قبل أن يتمكن الشبان من انتشاله من فكي الحيوان العنيف. تم نقل الطفل على الفور إلى المستشفى، لكنه فارق الحياة نتيجة لخطورة الإصابة التي تعرض لها.

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