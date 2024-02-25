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فرص عمل متنوعة للأردنيين والسوريين - التفاصيل والشروط

2/25/2024 1:10:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن عن فرص عمل متنوعة و شاغرة للأردنيين والسوريين في مؤسسة أردنية غير ربحية للرجال والسيدات .
مع العلم ان آخر موعد للتقديم هو في 1 آذار القادم عبر الرابط : انقر هنا





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