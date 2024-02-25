فرص عمل متنوعة للأردنيين والسوريين - التفاصيل والشروط

فرص عمل متنوعة للأردنيين والسوريين - التفاصيل والشروط
التاريخ
2/25/2024 1:10:17 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن عن فرص عمل متنوعة و شاغرة للأردنيين والسوريين في مؤسسة أردنية غير ربحية للرجال والسيدات .
مع العلم ان آخر موعد للتقديم هو في 1 آذار القادم عبر الرابط : انقر هنا
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