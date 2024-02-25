ترامب يواجه انتقادات بعد تصريحاته أمام ناخبين من أصل إفريقي

(MENAFN
- Al-Bayan)
واجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وابلا من الانتقادات السبت بعد إدلائه بتصريحات أمام ناخبين سود اعتبر فيها أنّ الاتّهامات الموجّهة إليه جعلته مرشحا محببا في نظر الأمريكيّين من أصل إفريقي.
وتحدّث الرئيس السابق، المرشّح لنيل بطاقة الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة في نوفمبر، مع مجموعة من الأمريكيّين الأفارقة المحافظين في كارولاينا الجنوبيّة مساء الجمعة، وقال "كثير من الناس يقولون إنّ السود يُحبّونني لأنّهم عانوا كثيرا وتعرّضوا للتمييز ويرون أنّني شخص تعرّض للتمييز".
وفيما يتعلّق بصورته الجنائيّة التي انتشرت، قال ترامب الذي يواجه متاعب قانونيّة عدّة "هل تعلمون من تبنّى (الصورة) أكثر من أيّ شخص آخر؟ إنّهم السكّان السود، هذا لا يُصدَّق".
وقد ووجهت تصريحاته هذه بانتقادات من الديموقراطيّين والجمهوريّين، إذ رأوا فيها مقارنة في غير محلّها بين الأمريكيّين من أصل إفريقي والجريمة.
وقال الرئيس جو بايدن في بيان إنّ "ترامب اعتلى المنصّة للإدلاء بتعليقات مُخزية وعنصريّة".
من جهتها قالت نيكي هايلي السبت "إنّه أمر مثير للاشمئزاز"، مضيفة "هذه هي الفوضى المُصاحبة لدونالد ترامب، وهذا النوع من التصريحات المسيئة سيستمرّ كلّ يوم حتّى الانتخابات".
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