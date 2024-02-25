ترامب يواجه انتقادات بعد تصريحاته أمام ناخبين من أصل إفريقي

واجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وابلا من الانتقادات السبت بعد إدلائه بتصريحات أمام ناخبين سود اعتبر فيها أنّ الاتّهامات الموجّهة إليه جعلته مرشحا محببا في نظر الأمريكيّين من أصل إفريقي.

وتحدّث الرئيس السابق، المرشّح لنيل بطاقة الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة في نوفمبر، مع مجموعة من الأمريكيّين الأفارقة المحافظين في كارولاينا الجنوبيّة مساء الجمعة، وقال "كثير من الناس يقولون إنّ السود يُحبّونني لأنّهم عانوا كثيرا وتعرّضوا للتمييز ويرون أنّني شخص تعرّض للتمييز".

وفيما يتعلّق بصورته الجنائيّة التي انتشرت، قال ترامب الذي يواجه متاعب قانونيّة عدّة "هل تعلمون من تبنّى (الصورة) أكثر من أيّ شخص آخر؟ إنّهم السكّان السود، هذا لا يُصدَّق".

وقد ووجهت تصريحاته هذه بانتقادات من الديموقراطيّين والجمهوريّين، إذ رأوا فيها مقارنة في غير محلّها بين الأمريكيّين من أصل إفريقي والجريمة.

وقال الرئيس جو بايدن في بيان إنّ "ترامب اعتلى المنصّة للإدلاء بتعليقات مُخزية وعنصريّة".

من جهتها قالت نيكي هايلي السبت "إنّه أمر مثير للاشمئزاز"، مضيفة "هذه هي الفوضى المُصاحبة لدونالد ترامب، وهذا النوع من التصريحات المسيئة سيستمرّ كلّ يوم حتّى الانتخابات".





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