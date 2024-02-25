ترامب أمام تجمع للمحافظين: الديمقراطية الأمريكية باتت على شفا الهاوية

رسم دونالد ترامب خلال التجمّع السنوي الكبير للمحافظين السبت، صورة لديمقراطيّة أمريكيّة اعتبر أنّها أضحت على "شفا الهاوية"، عازيا ذلك إلى جو بايدن، وقائلا إنّ البلاد يحكمها "طغاة" و"فاسدون" و"فاشيّون".

ووسط هتاف مئات من أنصاره الذين اعتمروا قبّعات حُمرًا كُتب عليها اسم ترامب بأحرف ذهبيّة، قال الرئيس السابق إنّ "التصويت لترامب هو تذكرة عودتكم إلى الحرّية وجواز سفركم للخروج من الطغيان".

وعلى مدار ساعة ونصف ساعة، أطلق ترامب تصريحات ناريّة بشأن المهاجرين، قائلا إنّهم "يقتلون مواطنينا، يقتلون بلدنا".

وأضاف "لا يمكن لأيّ دولة أن تتحمّل ما يحدث" في الولايات المتحدة، مندّدا بسياسة الهجرة التي ينتهجها بايدن.

ومتحدّثا أمام مؤتمر العمل السياسي المحافظ (سي بي آي سي) الذي عُقد في ضواحي واشنطن، اعتبر ترامب أنّ "أمريكا استحالت كابوسا" في ظلّ رئاسة بايدن.

وتعهّد قطب الأعمال السابق البالغ السابعة والسبعين معالجة المشكلة عند عودته إلى البيت الأبيض، مشددا على أنه سيتّخذ إجراءات "قاسية بقدر الحاجة"، في وقت عبرت أعداد قياسيّة من المهاجرين الحدود بين المكسيك والولايات المتحدة عام 2023.

وقد أثارت محاولته تقليد الرئيس الحالي الذي وصفه بأنه "تهديد للديموقراطية" و"محاط بالفاشيّين"، ضحك الجمهور. ووعد ترامب أنصاره بأن يكون يوم الانتخابات الرئاسيّة في الخامس من نوفمبر "يوما للتحرير" بالنسبة إليهم.

وأكّد ترامب الواثق من إعادة انتخابه أنّ "كلّ شيء في بلادنا سيعود إلى العمل من جديد، وسنكون محطّ احترام في كلّ أنحاء العالم".





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